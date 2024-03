Patrick Pentz trak de fleste overskrifter for sin rolle i Brøndbys 1-0-sejr over FCM søndag.

Men i den seneste udgave af B.T.s fodboldpodcast Ugens Rapport, er der hyldest til en spiller, som få havde spået dén form for succes i sæsonåbneren.

Nemlig Mathias Greve, der kåres til 'Ugens Helt', for han leverede en blændende præstation på pladsen som central midtbane ved siden af Daniel Wass, hvor fans og eksperter ellers længe har spået talentet Noah Nartey til at træde ind.

»Jesper Sørensen kom ikke til at fortryde sit valg. Greve spillede en blændende kamp. Han var over det hele, var den bedste offensivspiller og dækkede alt af defensivt. Han var næsten den mest afgørende spiller for, at Brøndby holdt føringen i det her undertal,« lyder det blandt andet fra fodboldreporter Jonas Dalgård.

Sportskommentator Lasse Vøge er også vild med, hvad den fynske midtbanespiller kan levere.

»Da han var i OB smadrede han mange af de konditionstest, de holdt. Han er et kondi-fænomen, og han var voldsom i går. Man kan håbe, at det her halvår bliver gennembruddet for ham i Brøndby. Det har man savnet lidt,« siger Vøge.

Udover Mathias Greve vender Ugens Rapport også stikpiller fra Brøndby-lejren til pinlige FCM, FC Københavns bitre succes, ligesom panelet kårer skurke, flop og bedste hold.

