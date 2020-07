Millimeter fra Premier League og med 17 mål er Said Benrahma en af de spillere, der for alvor har markeret sig i Championship i år.

Men hvor den 24-årige offensivspiller har brilleret på banen, har han omvendt lidt et stort tab i løbet af sæsonen.

I januar mistede Benrahma nemlig sin far, og da den personlige tragedie ramte, var Brentfords danske træner Thomas Frank en uvurderlig støtte for sin spiller.

»Han var virkelig støttende, da jeg mistede min far. Han sagde til mig: 'Du kommer tilbage, når du selv vil tilbage.' Der var intet pres. Sådan ville andre klubber måske ikke have gjort,« fortæller Benrahma til Daily Mail.

Said Benrahma og resten af Brentford-mandskabet spiller onsdag aften mod Barnsley.

Frank gav sin stjernespiller muligheden for at tage fri til at bearbejde sin sorg, og Benhrama valgte at sidde over i FA Cup-kampen mod Leicester sidst i januar. Men allerede i Championship-kampen mod Nottingham Forest var han tilbage på holdkortet.

»Jeg kom tilbage, fordi jeg ville spille, og min far ville have ønkset, at jeg skulle spille, men jeg følte intet pres fra Brentford.«

»Jeg var motiveret, og det gav mig selvtillid, fordi klubben ikke pressede på. Det blev jeg rørt over,« lyder det fra Benrahma, der kort efter sin fars død scorede hattrick mod Hull - en præstation han dedikerede til sin afdøde far.

Under træner Thomas Frank har Benrahma fundet en ny form for selvtillid efter sin tid i franske Nice, som han skiftede væk fra i sommeren 2018.

Thomas Frank var en stor søtte for Said Benrahma, da den unge spiller mistede sin far tidligere i år.

»Jeg var ikke særlig selvsikker, da jeg var i Nice, men det er jeg nu. Takket været Brentford. Så jeg vil slås for at hjælpe Brentford med at tage det næste skridt.«

Onsdag aften spilles sidste runde i Championship-sæsonen, og skulle West Bromwich gå hen og smide point mod Queens Park Rangers, kan en Brentford-sejr mod Barnsley sikre Thomas Frank og co. direkte oprykning til Premier League.

Skulle den direkte oprykning glippe, har Brentford dog stadig muligheden for at score en billet til den bedste engelske række. Det dansker-dominerede hold med navne som Christian Nørgaard, Henrik Dalsgaard, Emiliano Marcondes og Mathias Jensen på holdkortet skal i så fald spille de næsten altid intense play off-kampe.

Alle aftenens Championship-kampe spilles 20:30 dansk tid.