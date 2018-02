Daniel Agger besøgte Liverpool-stjernerne, der i øjeblikket er på træningslejr under varmere himmelstrøg i Marbella i Sydspanien.

Liverpool helt, helt ind til benet.

Daniel Agger er lig med Liverpool. Han er flere gange efter sit karrierestop i klubben dukket op på hjemmebanen Anfield, og senest mødte han så frem i Sydspanien, hvor Liverpool netop nu træner på livet løs efter onsdagens flotte 5-0-sejr over FC Porto i Champions League.

Stemningen i Liverpool-truppen er åbenlyst god lige nu, og der var masser af smil på, da Agger, som nu bor i Sydspanien, blandt andre talte med cheftræner Jürgen Klopp.

Look who showed up today@DanielAgger pic.twitter.com/mti2RjNgP1 — Anfield Edition (@AnfieldEdition) February 15, 2018

Daniel Agger, der spillede i Liverpool fra 2006-2014, fik også tid til at tale med Jordan Henderson, som er anfører i klubben. Henderson og Daniel Agger spillede sammen i Liverpool-tiden, men ellers er der ikke voldsomt mange spillere på holdkortet fra dengang.

BT har tidligere mødt Daniel Agger i Marbella. Foto: Jens Nørgaard Larsen BT har tidligere mødt Daniel Agger i Marbella. Foto: Jens Nørgaard Larsen

En af de nye, der er kommet til, er verdens dyreste forsvarsspiller, Virgil van Dijk. Hollænderen blev i slutningen af 2017 købt for 630 millioner kroner, og han har indtil videre imponeret Agger, siger han til Liverpools hjemmeside.

»Jeg har set ham spille, og han er en virkelig stærk spiller. Det er ikke altid nemt at tage skridtet fra Southampton til Liverpool, men det er imponerende, som han er startet. Han ligner en, der har 'gå-på-mod', og han ligner en mand, der tager ansvar,« siger Agger.

I toppen af artiklen kan du se Daniel Aggers første mål for Liverpool.

I offensiven er Daniel Sturridge, Luis Suarez og Philippe Coutinho byttet ud med Mohamed Salah, Roberto Firmino og Sadio Mané siden Daniel Aggers skifte tilbage til Brøndby i 2014.

»Jeg er glad for, at jeg ikke skulle op i mod dem,« joker Agger og fortsætter:

»Hver gang vi (Liverpool, red.) har bolden i angrebet, er det farligt. Det er en vigtig ting for et hold, for man ved, at uanset om man lukker et eller to mål ind, så har man styrken til at komme tilbage.«

Daniel Agger har efter sit karrierestop spillet en kamp for Liverpool - den historie kan du læse her.