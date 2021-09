Peter Hyballa! Det navn glemmer vi ikke foreløbigt i dansk fodbold – også selvom den tyske træner kun var i landet i tre måneder.

Hans ophold i Esbjerg sluttede med sygeorlov og opsigelse efter et hektisk forløb, som kulminerede med, at alle spillere i den danske 1. divisionsklub underskrev et åbent mistillidsbrev mod træneren, der angiveligt terroriserede truppen psykisk og til tider også fysisk.

Nu har den 45-årige excentriker landet et nyt job – i den tyske 3. Bundesliga-klub Türkgücü München.

Og i den anledning har han i et interview med tyske Bild gjort sig nogle konklusioner om oplevelsen på den jyske vestkyst.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

»Fodbold er en beskidt branche.«

»Mange i Danmark fremstillede mig som en forbryder. Men jeg er ikke en forbryder. Jeg havde udtalelser, som kan debatteres. Men jeg har ikke gjort noget inhumant,« fortæller Peter Hyballa til den tyske avis.

Han mener stadig, at den danske presse spillede en afgørende rolle i at portrættere ham som en diktatorisk træner.

»Jeg syntes, at det var vildt, hvad pressen kan gøre ved én. Jeg har vidst det i lang tid, men det var en bitter oplevelse.«

Foto: Claus Fisker Vis mere Foto: Claus Fisker

Men den tyske træner har også kigget indad – lidt i hvert fald – og er kommet frem til en erkendelse:

»Hvad har jeg lært af det? Jeg bliver nødt til at håndtere andre kulturer bedre. Jeg faldt i Danmark, men jeg bliver ved men at rejse mig – og det er er god fighteregenskab.«

I Esbjerg beskyldte spillerne Peter Hyballa for at udsætte dem for blandt andet hårde klask, 'pattevridere' og 'fat-shaming'.

Esbjerg trænes i dag af en anden tysker - Roland Vrabec.