Mesterskabet var sikret for længst. Men undgik FC Barcelona her til aften et nederlag til upåagtede Levante, så ville stjernemandskabet have været gået ubesjrede gennem sæsonen.

Den potentielt historiske bedrift blev dog smidt på gulvet med et brag efter et forsmædeligt 4-5-nederlag på fremmed græs.

FC Barcleona, som var uden Lionel Messi, som har fået lov til at hvile sig frem mod VM, i næstsidsterunde-kampen, var bagud undervejs med 1-5 efter en hæsblæsende start på anden halvleg.

Barcelona's Uruguayan forward Luis Suarez gestures during the Spanish league football match between Levante and Barcelona at the Ciutat de Valencia stadium in Valencia on May 13, 2018. / AFP PHOTO / JOSE JORDAN Foto: JOSE JORDAN Barcelona's Spanish midfielder Andres Iniesta (C) walks on the pitch after a Levante goal during the Spanish league football match between Levante and Barcelona at the Ciutat de Valencia stadium in Valencia on May 13, 2018. / AFP PHOTO / JOSE JORDAN Foto: JOSE JORDAN

Holdet kæmpede sig tilbage til stillingen 4-5. Comebacket over comeback lurede længe, men lige lidt hjalp det trods hårdt pres til sidst i opgøret.

Dermed tabte Messi og co. for første gang i sæsonen, og forpassede altså muligheden for at blive det første spanske hold, som går ubesejrede gennem en hel sæson.

Phillippe Coutinho scorede tre gange For FC Barcleona, mens også Luis Suarez kom på tavlen for catalanerne. Hos Levante var det Boateng, der stjal overskrifterme med sine tre fuldtræffere. Bardhi scorede de øvrige to mål.