Solgt!

Zlatan Ibrahimovic er på det seneste blevet rygtet til et hav af europæiske klubber, hvor særligt AC Milan har været nævnt. Men men men.

Nu er der oplysninger, der peger i retningen af den italienske storklub måske alligevel ikke får fornøjelsen af den svenske angriber.

Ifølge italienske Corriere della Sera har Zlatan og hans kone Helena Seger i denne uge solgt deres dyre lejlighed i den centrale del af Milano.

Lejligheden, der ligger i det eksklusive område Via Santo Spirito, er ifølge magasinet blevet solgt for lige under 35 millioner danske kroner, og dermed kunne noget tyde på, at den svenske stjerne ikke bliver genforenet med den klub, han spillede i fra 2010 til 2012.

AC Milan blev ellers for alvor et rigtig godt bud på Ibrahimovic' næste klub, da den amerikanske MLS-boss Don Garber i et interview med ESPN fik sendt ligaens største stjerne til Italien.

»Zlatan er 38 år gammel, og nu bliver han hentet af AC Milan - en af verdens største klubber,« fik han blandt andet sagt.

Den udtalelse blev opfanget af alverdens medier, inden ligaens kommunikationsansvarlig gik på Twitter for at oplyse, at ordene er blevet misforstået.

Zlatan Ibrahimovic er gift med den svenske model Helena Seger. Foto: CHARLES PLATIAU Vis mere Zlatan Ibrahimovic er gift med den svenske model Helena Seger. Foto: CHARLES PLATIAU

'På trods af mange ukorrekte historier, mente Don Garber ikke, at Zlatan skifter til Milan.'

Den svenske La Galaxy-angriber har tilbragt de seneste 18 måneder i MLS, men hans kontrakt med klubben udløber ved årsskiftet.

Mandskabet tabte i semifinalen i Western Conference i slutningen af oktober, der dermed ser ud til at blive hans sidste kamp for klubben.

Efter kampen sagde Ibrahimovic, at han endnu ikke vidste, hvad fremtiden ville bringe.

Sep 15, 2019; Carson, CA, USA; LA Galaxy forward Zlatan Ibrahimovic (9) celebrates a goal during the second half against Sporting Kansas City at StubHub Center. Mandatory Credit: Kelvin Kuo-USA TODAY Sports Foto: Kelvin Kuo Vis mere Sep 15, 2019; Carson, CA, USA; LA Galaxy forward Zlatan Ibrahimovic (9) celebrates a goal during the second half against Sporting Kansas City at StubHub Center. Mandatory Credit: Kelvin Kuo-USA TODAY Sports Foto: Kelvin Kuo

»Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske. Jeg har to måneder til at tage en beslutning om fremtiden. Det handler ikke om penge fra Galaxy eller MLS. Jeg har gjort, hvad jeg kunne, for at løfte holdet,« sagde Ibrahimovic ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Tidligere gik rygterne på, at svenskeren skulle til Spanien, efter han selv hintede til det på sin Instagram-profil, men det viste sig, at det blot handlede om lanceringen af en spilleside på det spanske marked og ikke om et skifte.

Zlatan Ibrahimovic kom til LA Galaxy i 2018 og har scoret 53 mål i 58 kampe for holdet.

Tidligere har svenskeren spillet i Malmø, Ajax Amsterdam, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain og Manchester United.