Klumme af Peter Sørensen

Sagerne om Nickis Billes voldelighed, usømmelighed, uordentlighed og tåbelighed står i kø.

Vi har for længst ramt et helt uhørt plan for uacceptabel optræden i enhver sammenhæng målt på enhver skala.

Listen over domfældelser for både det ene og det andet og det tredje er alenlang. Det var den lang tid før den seneste optræden i Københavns centrum for nylig. Og længe inden Lyngby Boldklub valgte at ansætte Bille.

Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Foto: Jens Nørgaard Larsen

Jeg kender intet til Billes baggrund og skal afholde mig fra at psykologisere og forsøge at forklare. Blot konstaterer jeg, at manden forekommer at kæmpe med både indre og ydre dæmoner, og har haft brug for hjælp. Længe.

At Lyngby Boldklub med træner Mark Strudal i spidsen vælger at ansætte ham og give en mange gange dømt mand et job og endnu en chance mere, tjener klubben og personerne i klubben til ære.

Det synes jeg, de skal hyldes for i sig selv. For hvor mange gange skal man dømmes?

I første omgang i medierne og ved folkedomstolen inden dommen er afsagt, anden gang efter en eventuel dom og evt. tredje gang af den respektive klub, der er arbejdsgiver på det tidspunkt episoden er sket.

Skal man så også efter straffen er modtaget og afsonet afskæres fra at udøve sit job. Nej, det synes jeg ikke!

Selvfølgelig kan mit synspunkt udfordres og nuanceres i særlige specifikke sammenhænge. Men principielt synes jeg, at Lyngby Boldklub fortjener ros for at ansætte en ung mand, på trods af han har haft store problemer med at opføre sig ordentligt og med stor sandsynlighed stadig vil have problemer med at opføre sig blot tilnærmelsesvist forbilledligt, som vi jo ellers ønsker og måske forventer af en fodboldstjerne.

Men det er de jo altså bare ikke altid. Langt fra.

Måske er det endda de færreste fodboldspillere, der egentlig er forbilleder. Man bliver vel ikke et forbillede bare ved at 'opføre sig ordentligt'? Skal der ikke mere til, for at være et 'forbillede', hvis man er fodboldspiller? Kan man ikke forlange lidt mere?

Jo, man kan i hvert fald håbe på lidt mere, synes jeg.

Og man kan med sikkerhed gøre meget mere i vores klubber og i deres uddannelsessystemer for at danne vores unge talenter til livet som indsigtsfulde, bevidste mennesker, der alene i kraft af noget så overfladisk og åndløst som at spille fodbold kan være forbilleder for mange både unge og ældre medmennesker.

Det kalder på et ansvarlighed hos den enkelte spillere, men især i klubberne. Hvilke forudsætninger har Nicki Bille haft for at blive og være en mand, der forvalter sit liv forbilledligt? Måske var han bare en dygtig fodboldspiller?

Men derfor kan man jo godt have brug for hjælp til at forvalte sit liv.

Jeg glæder mig over, at Lyngby Boldklub havde troen på og overskuddet til at give Bille en chance mere, men samtidig ærgres jeg over, at de cutter linen med henvisning til deres værdisæt. Deres værdisæt må vel allerede have været kraftigt udfordret ved ansættelsen.

Og jeg er frem for alt bekymret på Billes vegne, for det er næppe kun i fodbolduniverset, han vil møde problemer.

Hvem står nu klar med en hjælpende hånd, når man ikke kan regne med noget egennyttigt, hvor der ikke er noget at hente for egen vindings skyld? Måske gør nogle de klubber, der gennem tiderne har kunnet berige sig af Billes talent på fodboldbanen?

Har de formatet til at melde sig på banen, når der er ting i spil, der ikke handler om fodbold alene, men om overlevelse og livet som sådan for en af vores underholdningsindustris aktører?

Er vi der for hinanden, når det gælder? Når det vitterligt handler om liv eller død, og ikke bare fodbold. Det håber jeg!