Næstved og FC Roskilde er færdige i landets næstbedste fodboldrække efter en sejr til Hvidovre over Kolding.

De sjællandske fodboldklubber Næstved Boldklub og FC Roskilde må igen en tur i 2. division.

Det blev en kendsgerning lørdag aften, da Hvidovre vandt 2-0 på udebane over Kolding IF i 1. division på mål af Lirim Qamili og Daniel Stenderup.

Dermed kom Hvidovre op på 37 point for 30 kampe. Roskilde på sidstepladsen er 14 point under stregen og kan ikke nå op med fire kampe tilbage.

Næstved på 11.-pladsen er 12 point efter Hvidovre, men har kun tre kampe tilbage.

Roskilde har været i ligaen siden oprykningen i sommeren 2014, mens Næstved rykkede op for to år siden sammen med Hvidovre.

Hvidovre kan endnu ikke vide sig sikker på overlevelse i rækken. Efter lørdagens sejr er der fem point ned til Nykøbing FC, som tidligere lørdag tabte 0-1 hjemme til HB Køge.

Med det resultat i baghovedet vidste Hvidovre, at holdet kunne øge sine chancer for at blive i 1. division betydeligt og sende de to sjællandske kolleger i 2. division.

Opgøret skulle være begyndt klokken 16, men blev udskudt på grund af tæt trafik over Fyn, skrev Hvidovre på Facebook før den oprindelige kampstart.

Med en times forsinkelse kom opgøret i gang, og Hvidovre tog føringen, da Qamili i to omgange sparkede bolden fladt i nettet ti minutter før pausen.

Hvidovre havde de fleste chancer og øgede til 2-0 med ti minutter igen. Kolding-målmand Frederik Ibsen kunne ikke holde et frispark fra Magnus Fredslund, og den tidligere Brøndby-stopper Daniel Stenderup var hurtigt over returen.

Med målet var Stenderup med til endegyldigt at sende sit tidligere hold Roskilde ud af rækken.

/ritzau/