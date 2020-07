Hvidovre hentede tre vigtige point mod FC Fredericia, der tabte endnu et skridt i toppen i 1. division.

Ønsket om at overleve i 1. division kom torsdag aften en anelse tættere på at gå i opfyldelse for fodboldklubben Hvidovre IF.

Hvidovre vandt på udebane 2-1 over FC Fredericia og rykkede over nedrykningsstregen i Danmarks næstbedste fodboldrække.

Her er Hvidovre noteret for 33 point, hvilket er et mere end Nykøbing FC, der ligger nummer 10 ud af 12 hold i rækken. Der skal findes tre nedrykkere, og Næstved og FC Roskilde har på de to sidste pladser lang vej til overlevelse.

Omvendt var torsdagens møde en streg i regningen for Fredericia, som ledes af den tidligere superligatræner Jonas Dal.

Dals tropper er på tredjepladsen med 45 point efter tre nederlag i træk. Der er 13 point op til førerholdet Vejle med fem kampe igen, og oprykning er tæt på umulig.

Fredericia havde tabt to kampe på stribe før torsdagens opgør, og det startede skidt for det østjyske mandskab.

Et lille kvarter var spillet, da den tidligere Brøndby-stopper Daniel Stenderup pandede føringsmålet i kassen.

Og bare to minutter efter fordoblede Lirim Qamili føringen, da han koldblodigt udnyttede en flot stikning med et fladt spark.

Fredericia fik det sidste ord i første halvleg, da amerikaneren Steven Enna kraftfuldt stangede reduceringen i nettet.

Men trods flere tilnærmelser efter pausen gik Fredericia tomhændet fra banen og må efter alt at dømme indstille sig på en sæson mere i 1. division.

/ritzau/