Det er ikke sket i 26 år, men nu sker det.

Hvidovre IF er tilbage i Superligaen.

Det står klart, efter at rivalen Sønderjyske spiller 3-3 ude mod Næstved.

Hvidovre slog lørdag Vendsyssel 3-2 på udebane efter et sejrsmål i overtiden og bragte sig seks point foran sønderjyderne, som derfor var presset til at vinde sine sidste to kampe stort.

Sønderjyderne kom skidt fra start mod Næstved, og var allerede bagud 2-0 efter 23 minutter på mål af Mads Agger og Laurits Bust.

Men en enkelt scoring af Luka Rakic og to hurtige scoringer af Emil Frederiksen bragte Sønderjyske i front efter 62 minutter.

I de døende minutter sendte Abdoulie Njai Hvidovre i ekstase, da han med et sandt drømmemål sendte klubben fra Vestegnen i Superligaen.

Dermed er Hvidover klar til at tørne ud i den bedste danske række for første gang siden 1996/1997-sæsonen.

Den 98 år gamle klub blev danmarksmester i 1966, 1973 og 1981.

Med op følger Vejle Boldklub, der for mere end to uger siden sikrede sig sin billet til Superligaen og siden også har sikret sig førstepladsen i 1. division. Søndag blev det 1-1 hos Helsingør i vejlensernes næstsidste kamp inden ferien.

3-3-resultatet betyder samtidig, at Sønderjyske bliver i Nordicbet-ligaen endnu en sæson.