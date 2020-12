Den tidligere hviderussiske fodboldspiller Maxim Tsigalko, som blev yderst populær i et computerspil, er død.

Hvis man har spillet 'Championship Manager 01/02', vil man med stor sandsynlighed huske navnet Maxim Tsigalko.

For mange fans af computerspillet vil det derfor være en vemodig nyhed, at den tidligere hviderussiske fodboldspiller er død i en alder af bare 37 år.

Dinamo Minsk, hvor Tsigalko mest var kendt som aktiv fodboldspiller, bekræfter fredag på klubbens hjemmeside, at han er død.

Ifølge Dinamo Minsk nåede Tsigalko at spille 65 kampe og score 28 mål for den hviderussiske klub mellem 2001 og 2004.

Mest kendt blev han dog som en sand legende i computerspillet 'Championship Manager', hvor han udviklede sig til noget af en kultspiller.

Tsigalko udviklede sig til en af computerspillets bedste angribere, der på sine gode sæsoner kunne score over 100 mål.

Helt så god blev han aldrig i den virkelige verden, hvor han som 26-årig stoppede karrieren efter en knæskade.

Men Tsigalko nåede at spille to landskampe for Hviderusland, og han scorede et mål i den ene af kampene for nationalmandskabet.

