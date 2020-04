FC Dynamo Brest-fans kan få deres hoved klistret på en mannequindukke til holdets kampe for 183 kroner.

Hviderusland er det eneste europæiske land, der trodser coronakrisen og afvikler fodboldkampe på højeste plan med tilskuere på lægterne, men klubberne har dog svært ved at fylde deres stadioner.

Således bliver mange fans hjemme af frygt for at blive smittet med coronavirus.

Klubben FC Dynamo Brest har taget alternative metoder i brug for at skabe en form for mere liv på tribunerne og tjene flere penge.

Til onsdagens pokalkamp mod Shakhtyor Soligorsk kunne fans købe billet til kampen og blive udstillet på sin plads uden selv at møde op.

I stedet placeres en mannequindukke på sædet, og på dukkens hoved er monteret et billede af billetkøberens hoved.

Denne herlighed kostede 67 hviderussiske rubler svarende til 183 danske kroner og var ifølge klubben en fin succes.

- Vores fans i hele verden ser ud til at være fornøjede. Tak for støtten, lyder det fra klubben på Twitter.

Igen i weekenden er der fuldt program i den hviderussiske liga, og Dynamo Brest gentager succesen med dukker på stadion, når FC Islotsj er modstanderen søndag.

Den hviderussiske fodboldliga har tiltrukket sig stor opmærksomhed fra udenlandske fodboldfans, fordi turneringen er fortsat under coronakrisen, mens alle andre ligaer i Europa er suspenderede.

Men landets beslutning om at spille videre med fans på stadion er dog ikke lige populær blandt alle fans i hjemlandet.

Først var det klubben Neman Grodnos fans, der meldte ud, at man ville boykotte holdets kampe på grund af coronakrisen. Siden fulgte Shakhter Soligorsk trop.

