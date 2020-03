Alvoren er stadig ikke feset helt ind hos magthaverne i Hviderusland, hvor myndighederne som de eneste i Europa lader, som om coronavirussen ikke er specielt farlig.

I weekenden fortsatte kampene for fuld udblæsning, og det var med tilskuere.

Lørdag var der eksempelvis 3.000 fans inde for at se derbykampen mellem FC Minsk and Dinamo Minsk i hovedstaden.

Så nu vil den internationale spillerforening træde til med hjælp fra UEFA og FIFA og få ændret tilstandene. Det skriver BBC.

»Vi appellerer til, at man tager samme forbehold, som er blevet taget i resten af fodboldverden. Det er simpelthen uforståeligt, hvorfor det fortsætter,« siger Fifpros generalsekretær Jonas Baer-Hoffmann.

»Hvorfor det skulle være så meget mere anderledes lige på den anden side af grænserne, det tror jeg ikke, der er nogen, som kan forklare,« tilføjer han og fortæller, at spillerne selvfølgelig er påvirkede.

»Ja, der er spillere, som har kontaktet os, fordi de er bekymrede,« siger han. Senest var det spilleren Taufic Guarch, der forsøgte at råbe op om problemet.

Der er planlagt otte kampe til den kommende weekend i den bedste række i Hviderusland, medmindre nogen får held med at sparke noget fornuft ind i hovedet på dem med magten.