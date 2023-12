Kvindefodbolden udvikler sig hastigt i disse år, men økonomisk er der stadig lang vej op til mændene.

Det har gjort en stor økonomisk forskel for mange spillere ved kvindernes VM-slutrunde i sommer, at Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) øgede præmiepengene ved slutrunden og allokerede dem direkte til de enkelte spillere.

Det fremgår af resultatet af en rundspørge blandt spillerne, som Den Internationale Spillerforening (Fifpro) har foretaget i kølvandet på VM.

Den viser således, at hver femte spiller ved slutrunden har et andet job ved siden af for at få privatøkonomien til at løbe rundt. Og hver tredje spiller ved VM har en årsindkomst under 30.000 dollar (cirka 204.000 kroner) fra fodboldjobbet.

- Spillerne gav alt for at levere et fantastisk VM, men der er stadig store forskelle (i forhold til mænd, red.), som er nødt til at blive adresseret, siger Sarah Gregorius, Fifpros direktør for politik og strategi for kvindefodbold.

Den økonomiske gulerod ved VM-deltagelse var derfor til at få øje på. Efter at Fifa hævede præmiepengene, var hver spiller ved VM garanteret et beløb på 30.000 dollar for deltagelse. Altså en fordobling af fodboldindkomsten for året for en tredjedel af spillerne.

Fifas samlede præmiepulje til spillerne var på 150 millioner dollar (godt en milliard kroner). Til sammenligning var den til mændenes slutrunde senere i 2023 på 440 millioner dollar (små tre milliarder kroner).

Resultatet baserer sig på en rundspørge blandt 260 VM-spillere fra 26 forskellige af de 32 deltagende nationer.

Den viser desuden, at lidt over halvdelen af spillerne følte, at de ikke havde tid nok til at restituere op til den første VM-kamp.

Desuden afslører rundspørgen, at Fifa i nogle tilfælde ikke efterlevede egne regler for fysiske undersøgelser af spillere. 10 procent af spillerne fik ikke et lægetjek før VM, og 22 procent fik ikke foretaget en EKG. Begge dele er obligatorisk i henhold til Fifas egne regler.

/ritzau/