Hvem skal starte inde for Danmark i aften mod Irland?

Skal det være Jens Stryger Larsen eller måske Robert Skov på venstrebacken?

Og synes du, Christian Nørgaard ville være federe at starte med end Pierre-Emile Højbjerg?

B.T. giver dig her muligheden for at lave din egen start-ellever til aftenens brag i Dublin: