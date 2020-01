Om mindre end et halvt år skal de danske fodbolddrenge spille en EM-slutrunde. Og det kan kun betyde én ting:

Til sommer får vi en ny fodboldsang til samlingen!

Det er jo en tradition, at hver gang Danmark er med til EM eller VM, så laver én af tidens hotteste kunstnere en stemningsopløftende sang til fodboldfolket.

Et godt bud på en leverandør til sommerens EM-sang kunne være ekstremt populære The Minds of 99, der lige har spillet udsolgte koncerter i Royal Arena og til september fylder Parken til en kæmpekoncert.

Foto: Anne Bæk Vis mere Foto: Anne Bæk

B.T. har spurgt forsanger Niels Brandt - der i øvrigt er stor fan af landsholdet - om han og resten af bandet kunne være interesseret i æren.

»I år ville vi nok sige 'nej tak'. Jeg tror, man skal have den rigtige idé. Når der kommer nogle og spørger, så kan det virke lidt som en musikbranche-idé. En kommerciel idé mere end noget, der kommer indefra.«

»Den sidste gode fodboldsang blev skrevet i 1988 (Én for alle, alle for én, red.). Det er enormt lang tid siden. Siden dengang har der i mine øjne været utrolig mange eksempler på, at man har valgt kunstnere og en musikstil, der har været helt oppe i tiden, og så har der været et eller andet ved det, der bare ikke spillet sammen på en måde. Det er svært at sætte fingeren på, hvad der er gået galt,« siger Niels Brandt.

The Minds of 99 har siden debuten i 2014 skovlet hæder og priser til sig. Og bandet fik i 2015 tildelt den prestigefulde tjans at åbne Roskilde Festivals Orange Scene.

Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Foto: Sarah Christine Nørgaard

Men jo mere Niels Brandt tænker over det, jo mere tiltaler idéen om at lave en fodboldsang ham.

»Det er et kæmpe ansvar. Jeg er sygt stor landsholdsfan, og jeg er totalt inde i dét dér landsholdshalløj. Det ville det ultimative nederlag for mig, hvis jeg skulle tvinge en sang ud, der ikke blev god og ikke hjalp landsholdet til noget som helst. Det ville bare være ærgerligt.«

»Hvis det endelig skulle være, så skulle det være os, der kom til DBU. 'Hey, vi har en god sang.' Det kan jo også være, at man lige pludselig får den gode idé,« siger han.

»Men altså... Hvor lang tid er der til slutrunden? Et halvt år? Hmm. Måske ville jeg sige: 'Vi kan godt prøve, men vi garanterer ikke noget'. Hvis jeg pludselig havde skrevet en dårlig landsholdssang, så ville jeg synes, det var synd for hele Danmark.«

Hvem bør lave den danske EM-sang?

DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, fortæller, at der er rift om at få lov at lave Danmarks nye fodboldslagsang.

»Der har været rigtig mange, der har vist interesse for at skrive den sang. Både store og anerkendte musikere - men også amatørmusikere, der synes, det kunne være sjovt. Vi synes, det er fedt med den store opbakning, der er omkring det her. Og jeg tror, at det faktum, at EM spilles i Danmark, gør det ekstra interessant for musikerne,« siger Jakob Høyer og tilføjer:

»Vi er dialog med nogle. Men det er for tidligt at sige noget om det. Det kan jo være, at vi skal have flere kunstnere og flere sange. Men nu ser vi tiden an, og så må vi træffe nogle valg og sætte nogle begrænsninger.«

Hjælp B.T. med at kåre alletiders landsholdssang herunder: