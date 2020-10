FC København-legenden peger på en tidligere dansk topspiller som et oplagt emne som Ståle Solbakkens afløser.

Den tidligere FC København-bestyrelsesformand Flemming Østergaard fik ligesom mange andre Superliga-følgere et stort chok, da nyheden om fyringen af FCK-manager Ståle Solbakken tikkede ind tidligt lørdag morgen.

»Det kommer som en kæmpe overraskelse for mig. Det er jo altid en bestyrelse og en ejerkreds, der bestemmer, hvad der skal ske. Men jeg vil da være uærlig, hvis jeg sagde, at jeg ikke var overrasket. Og timingen er mine øjne ikke optimal. Ståle har før bevist, at han kan vende en situation,« lyder det fra 'Don Ø', som i sin tid var manden, der ansatte Ståle Solbakken som cheftræner i hovedstadsklubben.

»Jeg er i - hvis ikke dagligt - så i ugentlig kontakt med Ståle. Vi har et nært venskab, så selvfølgelig er jeg ked af det på hans vegne. Jeg havde hellere set, at de var blevet enige om en dato, hvor samarbejdet skulle ende. Det havde været bedre.«

Og hvad så nu, FC København? Det er det store spørgsmål. For hvem kan lige erstatte en mand, der har fyldt så meget i dansk fodbold som Ståle Solbakken?

Flemming Østergaard har her en klar præference.

»Jeg håber, de finder en dansker. Jeg håber ikke, at de tager et eller andet udenlandsk 'hot shot'. Den DNA, der er skabt i FCK gennem årene, skal der bygges videre på.«

»Vi skal ikke have typer som Alexander Zorniger eller Roy Hodgson ind. Folk, som kommer ind og kun koncentrerer sig om Superligaen og så er fucking ligeglad med, hvad der ellers foregår i klubben. Det er ingen kritik af Roy Hodgson - han var den rigtige mand på det rigtige tidspunkt dengang,«

»Jeg håber, man er meget grundig i denne proces. Og så må vi se - hvis Hjalte vinder de første 10 kampe, så kan det være, det bliver ham.«

Men kan du se nogle oplagte danske afløsere?

»Jeg har en klar favorit, ja.«

Hvem?

»Jeg ønsker ikke at blande mig, men jeg kunne godt tænke mig at se Christian Poulsen i FC København. Han ville være totalt egnet. Han er et kæmpe talent, og de er meget glade for ham i Ajax.«

»Christian har de menneskelige egenskaber, og han har været i nogle af de største klubber i verden. Jeg synes, han er blevet glemt, når man taler om de store spillere i dansk fodbold,« lyder det fra Flemming Østergaard.

FC København ligger nummer ni i Superligaen - med fire point for fire kampe.

Og klubben skal for første gang i årevis ikke spille europæisk gruppespil. Dette missede med et meget skuffende hjemmebanenederlag til kroatiske Rijeka.