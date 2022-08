Lyt til artiklen

Hvad fa'en sker der lige med FC København?

De regerende danske mestre har i store perioder af sæsonens første fem Superligakampe lignet alt andet end - ja, regerende danske mestre.

Den flotte derbysejr over Brøndby er druknet i nederlagene til AC Horsens, Viborg og senest Randers FC, der fredag forlod Parken med en 3-1-sejr - efter en kamp, hvor de skrøbelige københavnere totalkollapsede på 12 minutter i anden halvleg.

Bagefter fik midtbanestjernen Rasmus Falk den utaknemmelige opgave at svare på, hvad der dog er galt med klubben, hvor alt andet end et mesterskab hver sæson er utilfredsstillende.

»Jeg har ikke noget godt svar. Der må ikke være så stor forskel på kampene.«

»Det er jo ikke fordi, vi har mistet et halvt hold. Det er næsten samme hold som blev danske mestre for lidt tid siden,« lød det fra den dybt skuffede Falk.

»Vi har svinget for meget. Så har det været godt, og så har det været elendigt. Der er ingen tvivl om, at vi skal tænke over, hvorfor fanden det er så simpelt pludselig at slå os ud.«

»Jeg kan kun lægge mig fladt ned sammen med resten af holdet. Den her start var der ingen, der havde håbet eller troet. Vi er selvfølgelig rigtig skuffede.«

Cheftræner Jess Thorup, der måtte lægge øre til nogle hårde tilråb fra tribunen, havde heller ikke nogen klokkeklar diagnose af FCKs kvaler.

»Det er en dårlig start, vi har fået. Det er ikke standarden for FCK,« slog han indledningsvist fast.

»Det er for meget up and down som hold og individuelt. Det kan vi ikke leve med. Vi skal vide, hvad vi kan regne med, og det var ikke godt nok i dag. Det var ikke det, vi havde forventet.«

FCK-træneren fik oven i hatten et par ekstra bekymringer med sig hjem fra Parken.

For både Mohamed Daramy og David Khocholava måtte udgå med skader. Yderst kritisk inden tirsdagens vigtige Champions League-kvalifikationskamp mod tyrkiske Trabzonspor.

»'Khocho' får noget med skulderen, og Daramy mærker noget og beder om at blive skiftet ud. Jeg har ikke fået en update endnu.«

»Det er klart, at det er bekymrende inden så vigtig en kamp som den på tirsdag. To så vigtige spillere, der er en vigtig del af den måde, vi vil spille på,« lød det fra Jess Thorup.