Han havde netop vundet det prestigefyldte Champions League-trofæ efter en 1-0-sejr over Inter, og så trådte Isabel Haugseng Johansen på banen.

Men trods hverken Isabel Haugseng Johansen eller Erling Haaland har bekræftet romancen, kan der ikke være nogen tvivl.

De to nordmænd var dog ikke meget for at vise deres kærlighed på det tyrkiske finalestadion i Istanbul, og derfor gemte de sig midt på banen under et norsk flag.

Og hvad der foregik under det flag, må man tænke sig til. Men mon ikke, at 22-årige Haaland fik et 'tillykke' med på vejen.

Erling Haaland og Isabel Haugseng Johansen. Foto: Umit Bektas/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Erling Haaland og Isabel Haugseng Johansen. Foto: Umit Bektas/Reuters/Ritzau Scanpix

Det fortjener han i hvert fald efter en vanvittig første sæson i det engelske, hvor den norske bomber både har vundet 'The Treble' med Manchester City, og derudover scoret vanvittige 52 mål i 53 kampe.

Uden for banen går det også ganske godt for Haaland, og i maj flyttede det norske par sammen i Manchester.

Da Haaland og co. sikrede sig det engelske mesterskab i sidste måned, var 18-årige Isabel Haugseng Johansen da også til stede.

Her blev hun fotograferet med kærestens familie – heriblandt Alf-Inge Haaland, som selv har spillet for Manchester City omkring årtusindskiftet.

Isabel Haugseng Johansen har været hemmelig for offentligheden i et stykke tid, men faktisk har det forelskede par kendt hinanden længe.

De kommer begge fra den norske landsby Bryne, hvor både Haaland og Haugseng har tørnet ud for byens fodboldhold.