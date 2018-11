Nicklas Bendtner har valgt at anke den dom, han fik tidligere fredag.

Han blev idømt 50 dages ubetinget fængsel. Derudover fik han en bøde på 1500 kroner og skal betale en erstatning til taxachaufføren på 11.350 kroner.

Umiddelbart efter dommen valgte Nicklas Bendtner og advokaten, Anders Nemeth, at anke dommen. Dermed har sagen ikke nødvendigvis fået sit endelige punktum.

Der efterlader dermed flere spørgsmål om, hvad der nu skal ske. B.T. Sport har allieret sig med Henning Fuglsang Sørensen, juridisk lektor ved Syddansk Universitet, om de scenarier, der nu venter Nicklas Bendtner.

Foto: Nils Meilvang

Hvad kan dommen ændres til?

Jeg kan se, han har bedt landsretten om frifindelse. Så det er det, dommen ændres til i så fald.

Hvor lang tid går der typisk, før sådan en ankesag skal i gang?

»Det er en voldssag, så det vil blive opprioriteret. Det vil gå forholdsvis hurtigt. Det kræver dog at, man skal kunne booke en dag i retten, hvor Bendtners forsvar kan. Det nytter jo ikke noget at booke ham til en dag, hvor forsvare er afsat til anden side. Taxachaufførens advokat skal desuden også kunne bookes.«

Hvad er chancen for, at dommen bliver omstødt?

»Det kan jeg ikke vurdere.«

Skal han sidde fysisk i fængsel, hvis dommen ikke omstødes?

»Han skal enten afsone sin dom i et arresthus eller i et åbent fængsel. Mit bud er, at han skal sidde i et arresthus. Forskellen mellem disse, er, at i et arresthus er det meget, som man ser på film: Små celler i små gange. Der vil ikke være gode muligheder for at komme ud og trække luft af fri vilje. I et åbent fængsel er der, som det lyder, meget åbent. Der er gode muligheder for at tage i fitness, arbejde i fængslets værksteder, få undervisning osv.«



Hvor kommer han til at sidde, hvis dommen ikke omstødes?

»Det kommer an på, hvor der er plads.«

Kommer ankesagen til at foregå anderledes?

»Det vil jo foregå i landsretten. Derfor vil der være tre juridiske dommer og tre lægdommere. I byretten var der kun en juridisk dommer og to lægdommer. Lægdommere er helt almindelige mennesker. Hvordan selve sagen forløber, kommer an på, hvad Bendtner præcis vælger at anke - man fører nemlig kun relevante beviser - altså beviser i forhold til, hvad man anker.«

Hvis den kommende ankesag ikke omstødes, kan de så anke igen?

»Nej, det kan de ikke. Landsrettens dom vil blive det endelige punktum. Højesteretten fokuserer nemlig kun på principielle sager. Det kunne eksempelvis være, hvis man skulle behandle en ny lovgivning for, om denne har det rigtige strafniveau. Det kunne også være en fortolkning af en bestemt bestemmelse, der skulle behandles. Det er altså kun meget få sager, der kommer i Højesteretten.«

Kan han få fodlænke?

»Ja, når man får domme på maks 60 dage.«

Hvor sandsynligt er det, at han får en fodlænke?

»Det kan jeg ikke vurdere.«

Hvis dommen ikke omstødes, vil Bendtner så skulle sidde alle dage i samme fængsel?

»Man kan vælge at flytte ham grundet sikkerhedsforanstaltninger - hvis han bankes eller kommer op og slås. I så fald vil han blive flyttet til et andet sted. Han kan ikke flyttes af ren lyst. Derfor vil han skulle møde op og tage hjem igen, når der er gået 50 dage.«