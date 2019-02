Liverpool var i dag taget til London for at møde West Ham United, og de røde fra Liverpool kunne tage hjem med et skuffende 1-1 resultat.

Liverpool skulle i dag forsøge at udvide forspringet ned til de nærmeste forfølgere fra Manchester City og Tottenham. Men ingen kampe er nemme i Premier League, og det beviste West Ham.

Efter 22 minutter bragte Liverpool sig foran. James Milner fik bolden i dybden, men trods en position i dyb offside, valgte linjedommeren ikke at hejse sit flag.

Derfor var Liverpools back i stand til fladt at sparke bolden indover, hvor Sadio Mané stod klar til at sparke bolden i mål.

Liverpool fik kun 1-1 mod West Ham. Foto: JOHN SIBLEY

Men blot fem minutter senere havde hjemmeholdet sendt en udligning i kassen. Efter en smart frisparkskombination, hvor mange forventede et indlæg, sendte Felipe Anderson Michail Antonio i dybden med en flad aflevering.

Antonio så sig på bemærkelsesværdigvis alene med Alisson i Liverpool-buret, og West Ham-spilleren kunne let sparke bolden ind ved fjerneste stolpe.

I anden halvleg var det et Liverpool-hold, der var mest på bolden, men West Ham stod godt på banen og var svære at nedbryde. Desto længere frem man kom i kampen, desto mere blev ansvaret for en forløsende aktion placeret hos de kreative kræfter på Liverpool-holdet.

Men aktionerne kom aldrig rigtigt fra spillere som Salah eller Shaqiri. En mindre Liverpool-krise kan måske være under opsejling. Det normalt så suveræne mandskab har i hvert fald nu spillet remis for anden kamp i streg.