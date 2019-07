Det må bare ikke ske.

Sådan tænkte de fleste Liverpool-fans formentligt, da holdets målmand, Simon Mignolet lavede et kæmpe drop ved Sportings 1-0 mål (se video ovenover)

Det var Bruno Fernandes, der rygtes til Manchester United, som kun fire minutter inde i kampen tog et skud fra distancen, og bolden sneg sig altså i mål.

Droppet leder nok mange fodboldfans tanker hen på Loris Karius' drop i Champions League-finalen sidste år.

Liverpools Simon Mignolet (R) i aktion i en træningskamp mod Sporting CP. Foto: AL BELLO

Efterfølgende scorede Liverpools Divock Origi, derefter Georginio Wijnaldum og slutteligt udlignede Sportings Wendel til slutstillingen 2-2.

The Reds måtte altså gå fra banen for tredje træningskamp i træk uden en sejr.

Simon Mignolet har dog en chance mere for at vise sit værd mellem stængerne, og Liverpool for at forbedre deres træningskamps-statistik.

Anfield lægger nemlig græs til endnu en international træningskamp, når Liverpool tager imod Napoli på søndag.