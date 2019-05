Hvordan misser Brøndby den mulighed!

Puha, for en chance til Nikolai Laursen i pokalfinalen mellem Brøndby og FC Midtjylland fredag.

De kommer sjældent større, mulighederne for at score, men ikke desto mindre formåede indskiftede Laursen ikke at få sendt bolden i netmaskerne sent i anden halvleg.

SE SELV ØVERST I ARTIKLEN.



Det var efter et flot udspil af Marvin Schwäbe, at muligheden til Nikolai Laursen opstod.

Både Jesper Hansen i FC Midtjylland-målet og flere af forsvarsspillerne kom på afveje, og der var helt åbent for, at Brøndby kunne bringe sig på 2-1,

Men i stedet snublede Brøndby-spilleren og fik ikke udnyttet muligheden.

Kian Hansen og Dominik Kaiser, hvis scoring du kan se længere oppe i artiklen, stod for de to scoringer i første halvleg.