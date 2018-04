Hvor meget er Christian Eriksen egentlig værd?

Det er et af spørgsmålene, der trænger sig på i kølvandet på en forrygende periode for den danske Tottenham-stjerne. Eriksen er varm som en kogeplade for tiden, og lige om hjørnet venter både et VM og ikke mindst et transfervindue, der kan blive særdeles interessant for Danmarks største fodboldstjerne.

Men hvad ville Christian Eriksen egentlig koste, hvis han skulle sælges den dag i dag? BT har spurgt adskillige både internationale og danske agenter og talentspejdere fra nogle af Europas store firmaer og klubber. Ét tal går igen. Christian Eriksen ville i dag koste 600 millioner kroner, hvis en anden topklub skulle købe ham fri af Tottenham, lyder det. En pris, der i øvrigt ville gøre ham til den 12. dyreste spiller i verdenshistorien.

Værdi er selvfølgelig en farlig størrelse. Præcis som når et hus skal sælges, er udbud og efterspørgsel af højeste vigtighed, når en topspiller sælges fra én klub til en anden. Ligesom den potentielle sælgers vilje eller modvilje til en handel naturligvis er det. Sælges Eriksen til sommer kan det derfor fint være for et andet beløb. Men de 600 millioner kroner er den øjeblikkelige ’ejendomsmæglervurdering’ af Eriksens værdi fra nogle af de ’eksperter’, der arbejder med køb, salg og værdisætning af fodboldspillere hver eneste dag.

Det er dog ikke dem alle, der er på samme side. En talentspejder fra en større engelsk klub vurderer ’blot’ Eriksen til mellem 350 og 400 millioner kroner, mens en tysk agent, BT har talt med, modsat mener, at Tottenham lige nu kan sælge den fynske stjernespiller for 930 millioner kroner – og endda endnu mere, hvis han til sommer tager det danske landshold videre fra puljen til VM. Men de fleste af de agenter og talentspejdere, BT har talt med, nævner som med én mund de 600 millioner kroner (80 millioner €, red.) som den øjeblikkelige hammerslagsvurdering over dansk fodbolds største navn.

Christian Eriksen er i de seneste måneder blevet sat i tæt forbindelse med især FC Barcelona, og de kommende spanske mestre har tidligere vist, at de er klar til at køre det store kreditkort gennem maskinen. To gange i løbet af det seneste år har klubben betalt i omegnen af en milliard for en spiller – først for franske Ousmane Dembélé sidste sommer og senest for Philippe Coutinho i januar måned.

Catalanerne er ikke bange for at bruge penge, og det samme gælder flere andre europæiske topklubber, inden en transfer-sommer, der endnu engang kan slå alle rekorder. Samtidig er Tottenham-formand Daniel Nevy kendt som en notorisk hård forhandler, der ikke sælger sine stjerner uden at presse den sidste dråbe ud af en handel. I løbet af de seneste år har Levy således blandt andet solgt Kyle Walker til Manchester City for 425 millioner kroner og Gareth Bale til Real Madrid for næsten det dobbelte.

Den danske transferrekord, som Pierre Emile Højbjerg og Jannik Vestergaard deler, kan blive pulveriseret, hvis Christian Eriksen skifter det nordlige London ud med en endnu mere fashionabel adresse et andet sted i fodboldeuropa. De dyreste danske spillere nogensinde er solgt for 112 millioner kroner. Under en femtedel af, hvad Christian Eriksen nu vurderes til.

BT har uden held forsøgt at få et besyv med fra Christian Eriksens egen agent, Martin Schoots. Men hollænderen er ikke vendt tilbage.

Her er klubberne, der har råd til Eriksen – og chancen for, danskeren spiller netop dér efter sommerferien:

Symbolforklaring:

6 bolde: Her spiller han uden tvivl

5 bolde: Meget høj sandsynlighed

4 bolde: Høj sandsynlighed

3 bolde: Sandsynligt

2 bolde: Lav sandsynlighed

1 bold: Meget lav sandsynlighed



Sandsynlighed: Tottenham og Eriksen forhandler i øjeblikket om en ny og forbedret kontrakt, og ender de forhandlinger i en aftale, vil det sandsynliggøre, at fynboen bliver i det nordlige London. Tottenham er alt andet lige det bedste bud på Eriksens arbejdsgiver - også efter VM.

Sandsynlighed: ’Barca’ ligner det klart bedste bud på en ny klub, hvis Eriksen skifter denne sommer. Interessen findes, men om den bliver konkret er stadig det store spørgsmål. For har catalanerne plads på midtbanen, efter Coutinho kom til - og vil ’Barca’ spendere over 700 mio. for tredje gang på et år? Måske.

Sandsynlighed: Da Eriksen for snart fem år siden skiftede til Tottenham, forsøgte den franske storklub i sidste sekund at kapre handlen. Og Eriksen er ikke glemt i den franske hovedstad, hvor pengene sidder løsere end hos en teenager på Blå Mandag. Men derfra og til en transfer er der et godt stykke.

Sandsynlighed: Real Madrid har i dén grad pengene – og de har også et behov for at bruge dem. Men bliver det på Christian Eriksen? Næppe, som tingene er lige nu. Kongeklubben kunne godt bruge en langsigtet afløser for Luka Modric, men lige nu er der ikke meget, der tyder på, at det bliver Christian Eriksen.

Sandsynlighed: De italienske mestre er en af de klubber, der gennem efterhånden flere år er blevet sat i tæt forbindelse med den danske landsholdsstjerne. Der er da heller ingen tvivl om, at Juventus ser en stor stjerne i Eriksen, men pengene er måske for store, selv om de tidligere har betalt næsten 700 mio. for en spiller. Og vil Eriksen overhovedet til Italien?

Sandsynlighed: Pep Guardiola har købt ind i Tottenham før, og han har utvivlsomt pengene – og Eriksen ville ikke være en dum spiller på hans hold. Men… City har Kevin De Bruyne, David Silva og flere andre klassespillere på Eriksens plads, så behovet er begrænset. Det samme vil Tottenhams vilje til et evt. salg være.

Sandsynlighed: Christian Eriksen skal da ikke spille under José Mourinho, skal han? Formentlig ikke. Manchester United kan have interessen i en handel, men har Tottenham og Christian Eriksen også det? Tja, bum bum. Det virker ikke videre sandsynligt, at Eriksens næste destination bliver Old Trafford.

Sandsynlighed: Arjen Robben og Franck Ribery er efterhånden et par aldrende fyre, så de – igen – nykårede tyske mestre kunne bruge nyt blod i offensiven. Men de to seniorer er modsat Eriksen klassiske kantspillere, og så er der pengene. Bayern har råd, men tyskerne har aldrig brugt den slags penge på en spiller.

Sandsynlighed: Atletico Madrid har i løbet af de seneste år stille og roligt optrappet deres dyreste transfers. Til sommer skydes Antoine Griezmann formentlig af, og det sender et væld af millioner til den spanske hovedstad. De penge får med sikkerhed ben at gå på, men de går næppe til det nordlige London.

Sandsynlighed: Vil Christian Eriksen skifte Tottenham ud med en London-rival? Næppe. Vil han skifte Champions League ud med Europa League? Nej. Lige nu er Tottenham et bedre sted at være end Chelsea, så selv om Abramovich’ kriseplagede klub har pengene, er det formentlig ligegyldigt.

Sandsynlighed: Jürgen Klopp kunne formentlig godt bruge danskeren på sit hold, og den karismatiske tysker er vild med Eriksen. Den målfarlige Tottenham-mand kunne da også være en oplagt afløser for Coutinho, der i januar blev sendt til FC Barcelona. Men man skifter ikke Tottenham ud med Liverpool, gør man?