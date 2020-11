Der findes gode og dårlige spørgsmål. Og så findes der dem, der er så akavede, at de ender med at gå verden rundt.

Til den sidste kategori hører et interview, som CBS gennemførte med Dortmunds vidunderdreng Erling Haaland, efter han havde scoret to mål i det tyske storholds 3-0-sejr over Club Brugge onsdag i Champions League.

Den 20-årige angriber har tidligere været i vælten for sine interview, men denne gang var det ikke svaret, den var gal med. Det var spørgsmålet fra reporteren, som du kan se i videoen herover.

'Kommer du til at sove alene i nat?' lød spørgsmålet mod slutningen af CBS' interview.

Det skulle Erling Haaland lige gruble lidt over, inden det blev til et tøvende, men alligevel troværdigt 'øhhh, ja'.

Den akavede stilhed, der på tv føltes som et par minutter, skulle dog ikke afholde reporteren fra at følge op på sin tvivlsomme succes.

'Du tager ikke en kæreste med hjem nu, fordi du ikke scorede et hattrick?' lød den næste spørgende konstatering.

Og nej, det gjorde Haaland ikke, lød det, inden der blev skiftet over til et måbende panel af fodboldeksperter med Jamie Carragher i front. Han kunne næsten ikke tro sine egne øjne og ører efter interviewet.

»Jesus Kristus, jeg troede, at vi alle ville blive fyret,« lød det fra den tidligere Liverpool-spiller.

Siden har interviewet fået masser af omtale på de sociale medier, men det viser sig nu, at der rent faktisk var en mening med galskaben.

For selv om det ikke var specielt tydeligt undervejs i interviewet, stammede spørgsmålet om at tage en kæreste med hjem faktisk fra noget, som Erling Haaland selv har sagt for et år siden.

Dengang fortalte Haaland, at han tog kampbolden med hjem, når han havde scoret hattrick.

»Jeg sover med de fem bolde for hvert hattrick, jeg har scoret. Jeg ligger i sengen og har det godt med dem. Jeg ser på dem hver dag. De er mine kærester,« fortalte Haaland i november 2019 til Dagbladet.

Men det havde han tydeligvis glemt alt om onsdag aften i Brugge.