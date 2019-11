Var det med vilje eller ej?

Uanset hvad, så var det et vildt mål, Daniel Wass diskede op med sent i anden halvleg i Champions League-opgøret mod Chelsea.

Onsdag aften tog Valencia imod tropperne fra London i et medrivende opgør, der bød på både VAR-drama, straffespark, store afbrændere og ikke mindst en dansker-kasse.

DU KAN SE DANIEL WASS SCORE TIL 2-2 MOD CHELSEA I VIDEOEN ØVERST.

Og det var altså danske Daniel Wass, der blev helten for hjemmeholdet, da han med otte minutter igen udlignede til slutresultatet 2-2.

Men Valencia kan stadig godt ærgre sig over resultatet.

Flere gange i opgøret brændte de store, åbne chancer, der kunne have sikret dem sejren.

Resultatet betyder, at ingen af de to hold er sikre på avancement fra gruppespillet og sørger dermed for spænding til det sidste i gruppe H, hvor Chelsea og Valencia begge har otte point.