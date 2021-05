Den tidligere Manchester United-træner Sir Alex Ferguson havde ikke været i live i dag, hvis det ikke var for hustruen, Cathy.

Det fortæller han i et interview med BBC, hvor han taler ud om den hjerneblødning, som han fik tilbage i 2018.

»Jeg prøvede at komme ud af sengen, hvorefter jeg bare kollapser. Heldigvis faldt jeg ned oven i skohylden, som lavede noget larm, fordi alle skoene faldt ned,« siger den legendariske træner og fortsætter:

»Heldigvis var Cathy nedenunder, og hun får sat mig op ad en væg. Det er det sidste, som jeg husker.«

Sir Alex Ferguson blev ramt af en hjerneblødning tilbage i 2018. Foto: ED SYKES Vis mere Sir Alex Ferguson blev ramt af en hjerneblødning tilbage i 2018. Foto: ED SYKES

Sir Alex Ferguson blev hastet til et hospital i Macclesfield, hvor han blev opereret og kæmpede for sit liv. Manchester United-legenden var blandt andet i koma og havde brug for intensiv pleje gennem en længere periode.

»Jeg var heldig at overleve. Sygehusvæsenet var fantastiske, og det er uden tvivl deres skyld, at jeg sidder her i dag.«

Og den 79-årige skotte var ekstremt bange for de konsekvenser, som hjerneblødningen kunne få.

»Jeg var mest bange for at miste min hukommelse. Hvis jeg ikke har den, så er der ingen mig. Jeg har altid været afhængig af den.«

Sir Alex Ferguson siger afsluttende i Twitter-videoen fra BBC, som du kan se nederst i artiklen, at han mistede sin stemme i 10 dages tid efter operationen. Heldigvis er både den og hukommelsen velfungerende her cirka tre år senere.

Den tidligere Manchester United-træner var chef på Old Trafford fra 1986 til 2013, og han har været gift med Cathy Ferguson siden 1966.