Coleen Rooney frygter det værste.

»Det er blevet alt for meget for hende,« lyder det.

Sådan siger en kilde tæt på Coleen Rooney - kvinden, der er gift med den engelske fodboldspiller Wayne Rooney - ifølge Daily Mail.

Fortiden presser sig nemlig igen på for det celebre par. I en ny bog bliver der således rippet op i en gammel sag, hvor den tidligere Manchester United-spiller for små 10 år siden havde sex med den prostituerede Helen Wood. Det er hende her:

Helen Wood har netop skrevet bogen 'A Man's World', hvor hun afslører saftige ting fra sit nu tidligere liv.

Her fortæller Helen Wood om, hvordan Wayne Rooney eksempelvis græd og viste skanningsbilleder af sin dengang ufødte søn, Kai Wayne, da de havde været sammen. Mens Coleen Rooney altså var gravid med parrets første barn.

Ifølge Daily Mail er Coleen Wood nu så bekymret for, at den nu niårige søn selv skal læse om farens eskapader.

»Det, der optager hende mest lige nu, er. at Kai vil have adgang til alt det her materitale på nettet. For hende er tanken om, at han kommer til at se det, det værste. Det er ikke noget et barn bør kunne læse om sin far,« siger kilden til det engelske medie.

Wayne Rooney spiller i dag fodbold i USA. Foto: USA TODAY USPW Vis mere Wayne Rooney spiller i dag fodbold i USA. Foto: USA TODAY USPW

Kai Wayne er fodboldparrets ældste barn - derudover har Wayne og Coleen Rooney yderligere tre yngre sønner: Klay Anthony, Kit Joseph og Kass Mac.

»Coleen ved, at det bliver svært for hendes lille søn ikke at se det. Men det vil i hvert fald være hårdt for ham at læse, at hans mor var gravid med ham, da Wayne gjorde det her,« siger kilden.

Tilbage i 2017 var der også problemer for Wayne Rooney, da han blev taget for spirituskørsel efter en tur i byen.

Her blev sagen ikke mindre speget af, at han havde en såkaldt 'partypige' med sig i bilen. Det kostede siden en frakendelse af kørekortet - og en seriøs omgang skældud fra Coleen Rooney.

Wayne og Coleen Rooney har været gift i knap 11 år. Han spiller i dag fodbold i USA for DC United.