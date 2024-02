Selvom Manchester United-angriberen Rasmus Højlund i dag er helten, som unge fans vil gøre alt for at foto med, så var virkeligheden en helt anden for nogle år siden for den danske stjerne.

Rasmus Højlund fortæller om en episode til Viaplay, da han gav en fan sin trøje og fik en foto taget med ham - og i den forbindelse husker Rasmus Højlund tilbage til en dag, hvor han stod som fan og selv fik taget sådan et foto med en stjerne.

En af de to stjerner var Nicklas Bendtner, der tog sig tid til at få et foto med den kommende stjerne.

»Jeg husker selv en dag, hvor jeg var oppe i Helsingør for at få taget et billede med Bendtner og Stephan Andersen, og hvor jeg kommer hjem og virkelig har fået blod på tanden,« siger Rasmus Højlund og fortsætter:

»Jeg var simpelthen bare så glad. Det var en af de bedste oplevelser, jeg havde haft,« siger Højlund.

Derfor er det da også vigtigt for den målfarlige dansker at give lidt tilbage, og derned give fans den oplevelse, som selv betød utrolig meget for Højlund.

Han prøver blandt andet at give tilbage ved at skrive på bolde og trøje foran Uniteds træningsanlæg, hvor han også gladeligt får taget fotos med unge fans.

»Jeg har selv været der, og jeg ved, hvad det betyder. Det tager os ti sekunder, men det gør måske, at de her drenge og piger bliver glade resten af dagen og flere dage frem,« fortæller Rasmus Højlund.