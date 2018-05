For lidt over en uge siden sendte det peruvianske fodboldforbund en kuldegysningsfremkaldende smuk videohilsen til Dansk Boldspil-Union (DBU) - hvor sydamerikanerne varmer op til VM-premieren, der står mellem Peru og Danmark den 16. juni i Saransk.

Videoen blev lidt af et viralt hit for det peruvianske fodboldforbund, og deres opslag på Twitter er blevet retweetet næsten 1000 gange.

Kære @DBUfodbold

Det er en ære at konkurrere mod jer til @FIFAWorldCup i Rusland.

Som I ved, er det længe siden, vi sidst var med til VM, og derfor har vi lavet denne video til at minde jer om, hvem vi er. Vi ses snart.#ArribaPeru pic.twitter.com/KC4iJ5evzF — Selección Peruana (@SeleccionPeru) May 22, 2018

Men det vil DBU ikke stå tilbage for, og nu er forbundet klar med en dansk VM-hilsen til Peru.

I DBU's hilsen sender flere både nuværende og tidligere spillere - blandt andet Christian Eriksen, Jon Dahl Tomasson og EM-vinderen Henrik ’Store’ Larsen - en personlig hilsen til det peruvianske fodboldfolk.

Og DR’s Pigekor synger følgende særlig udgave af den danske nationalsang som en hyldest til Peru:

’Der er et yndigt land.

Det står med Andesbjerge

Nær Stillehavets Strand

Nær Stillehavets Strand.

Det bugter sig med flod og skov,

Det hedder stolte Peru.

Og det er Inkaland.

Og det er Inkaland.

I led i fordums tid

Og kampene var mange

I er tilbage nu

I er tilbage nu.

Vi glæder os til første kamp

For land, point og ære

I farver rød og hvid

I farver, rød og hvid.’

- Querída @SeleccionPeru. Creemos que sois una nación fantástica. Pasar 36 años en la sombra del fútbol no es fácil. Para homenajear vuestra vuelta al máximo nivel del fútbol, les hemos escrito una canción de un país bonito. Nos vemos en el campo el 16 de junio. #thefriendlygroup pic.twitter.com/YRGoZwZ8Oi — Dansk Boldspil-Union (@DBUfodbold) May 30, 2018

Danmark møder Peru den 16. juni.