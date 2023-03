Lyt til artiklen

Han blev nærmest lagt for had for sin opsigtsvækkende jubelscene ved VM.

Argentinas Emiliano Martínez vandt 'Den Gyldne Handske' som VM-slutrundens bedste målmand, og da han modtog trofæet på podiet i Qatar, holdt han det foran sine ædlere dele og fik store dele af verden på nakken.

Forleden spillede Argentina så første hjemmekamp siden VM-triumfen.

Her havde Martínez, Lionel Messi og holdkammeraterne hver især en kopi af VM-trofæet, og så genskabte de målmandens berygtede jubelscene. Det samme gjorde deres koner. Se billedet nederst i artiklen.

Argentinas spillere laver sjov med VM-trofæet. Foto: JUAN MABROMATA Vis mere Argentinas spillere laver sjov med VM-trofæet. Foto: JUAN MABROMATA

De argentinske VM-helte blev fejret af tusindvis af fans, da Argentina besejrede Panama 2-0 i den første hjemmekamp siden VM.

Lionel Messi scorede sit mål nummer 800 i karrieren.

Efter kampen fik hver spiller en kopi af VM-trofæet, og så kunne de ikke dy sig for at lave lidt sjov.

På Instagram har flere af spillernes koner delt et billede, hvor de gør det samme.

De argentinske spillerkoner genskaber jubelscenen. Foto: Rocío Esposito Suarez/Instagram Vis mere De argentinske spillerkoner genskaber jubelscenen. Foto: Rocío Esposito Suarez/Instagram

Efter VM-finalen fik Martínez ellers meget kritik for fejringen.

»Hvad i alverden tænkte han?« skrev en fan på Twitter.

»Jeg havde ikke Martínez, der bruger 'Den Gyldny Handske' som sexlegetøj, på min VM-bingoplade,« skrev en anden.

»Martínez er bevis på, at mænd aldrig bliver voksne,« skrev en tredje.

Men det er Martínez og resten af den argentinske trup tydeligvis ligeglade med.