Pep Guardiola. Lionel Messi. Xavi.

Det var blot et par af de navne, der var til stede den aften i 2010.

Det startede da også planmæssigt for mægtige FC Barcelona, da Lionel Messi gjorde det til 1-0 efter 31 minutter.

Men blot et minut efter fik Claudemir det ikke-eksisterende tag på Parken til at lette sig, da han scorede til 1-1 til stor jubel for de 37.000 tilskuere, der var samlet.

Pep Guardiola havde store roser til overs for FC København-mandskabet efterfølgende. Især FCK's fysiske forfatning var noget, han lagde mærke til.

»Det var en god kamp, og jeg må uddele ros til F.C. København. Vi spillede selv en exceptionel god 1. halvleg, men jeg må også sige, at jeg i mine 2½ år som træner for FC Barcelona, ikke har mødt et så fysisk stærkt hold som F.C. København,« lød det blandt andet fra Guardiola tilbage i 2010 på det efterfølgende pressemøde.

Pep Guardiolas stjerner skulle da også ende med at vinde turneringen tilbage i 2010/2011-sæsonen med en 3-1 sejr over Manchester United på Wembley.