Diana Adomatis var med egne ord forelsket, da SMSen kom.

»Jeg troede, at det var ægte kærlighed, men det var løgn det hele. Han er en arrogant fodboldspiller, der tror, at han er Guds gave til enhver kvinde,« siger hun nu.

Derfor har den 22-årige engelske model øjeblikkeligt gjort det forbi med fodboldspilleren Steven Taylor, der i mange år var en profileret spiller i England og Premier League, hvor han i 13 sæsoner spillede for Newcastle.

I dag er karrieren dog gået på hæld for den 32-årige forsvarer, der i sommer skiftede til den newzealandske klub Wellington Phoenix. Her er han en stor stjerne.

Steven Taylor spillede i mange år i den stribede Newcastle-trøje. Vis mere Steven Taylor spillede i mange år i den stribede Newcastle-trøje.

Umiddelbart inden havde Diana Adomatis og Steven Taylor dog indledt et forhold i England.

Og i efteråret drog hun om på den anden side af kloden for at besøge kæresten, som hun ifølge efter udsagn var 'smittende forelsket i'. Det var dog herefter, at Diana Adomatis modtog en SMS fra en kvinde, der bliver betegnet som 'en australsk model'.

'Din kæreste Steven Taylor er en ussel løgner. Bare så du ved det: Jeg var i Wellington lige før dig,' lød beskeden.

Det hjalp ikke på Diana Adomatis' humør, at hun også fandt ud at, at Steven Taylor havde brugt det samme kælenavn 'long pins' over for begge kvinder.

Vis dette opslag på Instagram Keep your face always toward the sunshine and shadows will fall behind you ! #vacation #traveling #traveller #holiday #wonderful_places #instatravel #luxury #island #travelblogger #adventure #photography #explore #travelgram #globetrotter #amazingview #fashion #fashionable Et opslag delt af Diana Adomaitis (@miss_diana_a) den 6. Dec, 2018 kl. 11.24 PST

Vis dette opslag på Instagram I will do whatever it takes, so long as it takes to become the best that I can be! #motivation #fitness #fitgirls #fit #goals #workhardplayhard #strong #fitnessaddict #health #fitnessmodel #gym #gymclothes #lifestyle #training #instahealth #exercises #fitnessgoals #jdgym Et opslag delt af Diana Adomaitis (@miss_diana_a) den 19. Sep, 2018 kl. 11.03 PDT

»Jeg var rasende - han har jo tydeligvis gjort det før. Jeg føler mig så såret. Jeg fortalte ham, at det var slut mellem os, og han bønfaldt mig om at give mig en ny chance,« fortæller Diana Adomatis til The Sun.

»Han sagde: 'Kom til New Zealand, så kan vi finde ud af det. Jeg har begået en fejl.' Men jeg vil ikke have noget med ham at gøre,« siger Diana Adomatis, der formår at se en lille smule positivt på hele sagen:

»Vi havde fantastisk sex, men jeg var heldig med at komme ud af forholdet.«

Steven Taylor har ikke ønsker at kommentere historien, oplyses det.