Sæbeoperaen vil ingen ende tage.

Det tidligere powerpar med Galatasarays Mauro Icardi og Wanda Nara, der desuden fungerede som hans agent, har fået tilføjet et nyt og kedeligt kapaitel til deres historie.

Parret gik fra hinanden, og der var utallige rygter om, at de hver især skulle være gået bag hinandens ryg.

En kvinde ved navn Candela Lecce er trådt frem som Icardis elsker, og hendes optrædener i de italienske medier har affødt et grimt efterspil.

»Jeg har modtaget to opkald inden for de sidste par dage, hvor jeg blev bedt om at holde op med at tale om denne historie. De bad mig om ikke at tale om det mere, nu er jeg meget bange. Jeg svarede ikke på noget, jeg fortæller bare min sandhed, og jeg har også beviser,« siger den italienske model ifølge Corriere dello Sport.

Hun har på italiensk tv vist billeder af hende og Icardi sammen, fordi de andre i panelet ikke troede på hendes historie.

»Jeg har intet imod Wanda. Faktisk slår hun mig som en fatastisk person. Jeg undskylder, hvis jeg har gjort hende ondt. Det var ikke min plan. Jeg ville bare sige sandheden.«

Icardi havde sine bedste dage i Inter, men nåede også at score 38 gange for PSG, før turen gik til Tyrkiet, hvor den 30-årige indtil nu har scoret 20 gange i bare 24 kampe.