Det kræver et vist mod at kaste sig ind foran et par hætteklædte fodboldbøller, der netop har stormet banen.

Men det mod udviste Helle Lyager torsdag aften, da hun i sit job som kontrollør på MCH Arena oplevede de skandaløse scener omkring FC Midtjyllands kamp mod Feyenoord på nærmeste hold.

Hun stod ansigt til ansigt med en gruppe hollandske fans, der var kravlet over hegnet fra udebanefansenes afsnit for at komme ned i den anden ende af stadion, hvor en anden gruppe hollandske fans skabte uroligheder på FCM's stemningstribune.

Men længere end til Helle Lyager kom de altså ikke, for hun fik gennet de hætteklædte bøller tilbage på lægterne - og nu sætter kontrolløren ord på den heroiske aktion overfor TV 2 Sport.

Foto: Bo Amstrup

»Pludselig kom de bare løbende hernede fra, og jeg tænkte jo selvfølgelig, at de ville ned for at slås. De skulle bare ikke derned. Så jeg fokuserede bare på at holde dem væk,« siger kontrolløren, der tilføjer, at hun tænkte, fodboldbøllerne for alt i verden måtte stoppes.

Og siden er Helle Lyager, der viser sig at være fast kontrollør hos Vejle Boldklub, blevet hyldet på de sociale medier.

»I Vejle er vi stolte over vores faste kontrollør Helle, der her udviser de kvaliteter, vi altid kan regne med fra hende,« skriver kommunikationschef i netop Vejle, Morten Pelch, på Twitter.

Hans opslag har fået flere kommentarer, der jubler over den modige kontrollør.

»Håber, at I har tilføjet en meget høj frikøbsklausul i aftalen,« skriver Viaplay-kommentator Jesper Simo, mens andre blandt andet stemmer i med 'mega sejt!' og 'kæmpe chef!'.

Urolighederne omkring 2-2-kampen mellem FCM og Feyenoord endte med tre anholdelser af hollandske fans - det kan du læse mere om HER.