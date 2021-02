For fire år siden anmeldte norske Kamilla Visnes den daværende Molde-profil Babacar Sarr for voldtægt.

Han er endnu ikke blevet stillet for en domstol - og nu er han sandsynligvis flygtet til hjemlandet Senegal. Det fortæller statsanklager Ingvild Thorn Nordheim til norske VG.

Avisen har talt med den i dag 29-årige Kamilla Visnes, som er meget opgivende over sagens udvikling.

»Jeg føler bitterhed, når jeg hører hende sige, at hun tror, han er i Senegal. Der er så meget ansvarsfraskrivelse. Vi advarede dem,« siger hun.

Hun fortæller, at hun tvivler på, at Bubacarr Sarr nogensinde bliver stillet til ansvar i landsretten.

»Jeg forstår ikke, hvordan systemet kan svigte så frygteligt i det århundrede, som vi er i nu,« lyder det fra Kamilla Visnes.

I byretten blev juryen enige om, at der overvejende sandsynlighed for, at Sarr havde voldtaget den norske kvinde, men de mente ikke, at det var bevist ud over enhver rimelig tvivl.

Babacar Sarr blev dømt til at betale Kamilla Visnes 150.000 norske kroner. Statsadvokaten ankede dog dommen, men ankesagen er blevet udskudt tre gange - og her to og et halvt år senere er Babacar Sarr flygtet.

Voldtægten, som den tidligere Molde-spiller er anklaget for, skulle have fundet sted i maj 2017 ved en privatfest.

Visnes har i retten forklaret, at hun vågnede op fuldt påklædt på overkroppen med nøgen på underkroppen - med Sarr ovenpå sig.

Senegaleseren nægter at have voldtaget kvinden. Han hævder, at de havde samtykkende sex.

Udover Molde har 29-årige Sarr spillet i de norske klubber Start og Sogndal.