Najila Trindade, der anklagede fodboldspilleren Neymar for voldtægt, er nu selv kommet i politiets søgelys.

Den 26-årige kvinde og hendes eksmand, Estivens Alves, er blevet sigtet af det brasilianske politi efter, at anklagerne mod Neymar blev droppet.

Det skriver BBC.

Ifølge mediet er de to blevet anklaget for at have løjet over for politiet og for at have forsøgt at afpresse Neymar.

Neymar og Najila Trindade. Arkivfotoer. Foto: MIGUEL SCHINCARIOL, HO Vis mere Neymar og Najila Trindade. Arkivfotoer. Foto: MIGUEL SCHINCARIOL, HO

Najila Trindades advokat, Corme Araújo, er, ifølge BBC, meget overrasket over det brasilianske politis anklage og siger, at Najila Trindade aldrig har forsøgt at afpresse Neymar sammen med Estivens Alves.

Politiet droppede voldtægtsanklagerne mod Neymar i slutningen af juli, og i august droppede anklageren bag Najila Trindade selv sagen, da der på intet tidspunkt var tilstrækkelige beviser for, at Neymar har gjort noget forkert.

Sagen så først dagens lys i juni.

Her gik Neymar selv på Instragram og fortalte i en video, at han var blevet anklaget for voldtægt af en kvinde, han havde mødt på nettet, fløjet til Paris og haft sex med. Efter hans udsagn med hendes samtykke.

Senere stod Najia Trindade selv frem i et tv-interview og fortalte sin side af sagen. Her blev der også delt et videoklip fra deres møde.

Neymar blev siden hen afhørt af politiet, en enkelt gang i helt op til fem timer, hvorfra der kom en række detaljer om deres nat på et hotel i Paris.

Den brasilianske superstjerne nægtede konsekvent alle anklager med meldingen om, at der var tale om et afpresningsforsøg, og i offentligheden forsøgte han at tage anklagerne med ro.

»Jeg vil gerne takke jer for al den støtte og alle beskederne, som jeg har modtaget. Jeg er rolig. Sandheden kommer altid frem før eller siden. Det eneste, jeg ønsker, er, at denne historie slutter så hurtigt som muligt,« sagde han efter sin lange afhøringen i juni.