Den spanske fodboldspiller Olga Carmona, der scorede det afgørende mål i kvindernes VM-finale søndag, fandt umiddelbart efter finalen ud af, at hendes far var død.

Det oplyser det spanske fodboldforbund (RFEF) i en udmelding på de sociale medier.

Den 23-årige forsvarsspiller scorede det eneste mål i Spaniens 1-0-triumf over England.

»RFEF kan med stor sorg rapportere om, at Olga Carmonas har mistet sin far. Fodboldspilleren fik den triste nyhed efter VM-finalen. Vi sender vores mest oprigtige kram til Olga og hendes familie i et øjeblik med dyb smerte. Vi elsker dig, Olga, du er spansk fodboldhistorie.«

Foto: Asanka Brendon Ratnayake/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Asanka Brendon Ratnayake/Reuters/Ritzau Scanpix

Carmona, der til daglig spiller i Real Madrid, dedikerede sit mål i finalen til en af sine bedste venners mor, der for nylig var død.

Hun fremviste en trøje med en henvisning til den døde mor.

- Jeg vil gerne sige, at denne sejr er for min bedste vens mor, der døde for nylig. Jeg fejrede målet med den trøje, sagde Carmona til den spanske tv-station La 1 lige efter kampen, og før hun havde fået besked om sin far.

Farens dødsårsag er ikke umiddelbart oplyst.

Olga Carmona har tidligere spillet i Sevilla, hvor hun også er født. Hun fik debut for det spanske landshold den 13. april 2021.