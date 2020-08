Danske Hummel har onsdag præsenteret en af de trøjer, som Premier League-klubben Everton skal bære i den kommende sæson.

Og den nye trøje bliver vist frem af spillere, der normalt spiller på Evertons særlige fodboldhold for spillere med handicap.

Hummel viser den grønne trøje frem på Twitter, hvor tre fodboldspillere har den på.

'Den nye 20/21 Everton-tredjetrøje er præsenteret af spillere fra Evertons handicappede fodboldhold,' skriver det danske sportsmærke i opslaget.

The new 20/21 @Everton third kit is here – presented by players from Everton’s disability football teams#hummelsport #ShareTheGame #MoreThanEleven #EFC pic.twitter.com/vEncW1fzyK — hummel (@hummel1923) August 26, 2020

Da det er Premier League-klubbens tredjetrøje, er det ikke den, som Everton kommer til bruge mest, når ligaen starter i midten af september igen.

Det er første sæson, at Hummel agerer trøjesponsor for Everton. Klubben droppede Umbro tilbage i maj for at indgå en aftale med det danske sportsmærke.

Og det er ikke kun Premier League-spillerne fra Everton, som Hummel klæder på. De sørger ligeledes for klubbens kvinder og unge spillere.

I forvejen er Hummel til stede på de britiske øer som tøjsponsor for blandt andre Championship-klubben Middlesbrough og det skotske storhold Glasgow Rangers.