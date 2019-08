Efter nyt nederlag har Huddersfield Town fået nok af træner Jan Siewert, som kun hentede én sejr i 19 kampe.

Den engelske fodboldklub Huddersfield Town har fyret træner Jan Siewert. Det skriver BBC.

Fyringen kommer, efter at nedrykkerne fra Premier League fredag aften på hjemmebane tabte 1-2 til Fulham.

Med nederlaget har Huddersfield fået en elendig sæsonstart i den næstbedste række med kun et point efter tre kampe.

Den 37-årige Jan Siewert har i sine 19 kampe i spidsen for Huddersfield kun opnået én sejr. Han afløste i januar David Wagner, men var ikke i stand til at forhindre klubben i at rykke ned.

Degraderingen til Championship fik flere spillere til at se sig om efter andre klubber.

Deriblandt holdets tre danske spillere, Philip Billing, Mathias "Zanka" Jørgensen og målmand Jonas Lössl.

Billing og Lössl er skiftet til Premier League-klubberne Southampton og Everton, mens Mathias Jørgensen har fået kontrakt med Fenerbahce i Tyrkiet.

/ritzau/