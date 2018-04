Efter lørdagens nederlag ser det meget sort ud for FC Köln og HSV i Bundesligaen i fodbold.

Berlin. Traditionsklubberne Hamburger SV og FC Köln har efterhånden kun et spinkelt håb om at undgå nedrykning fra Bundesligaen i fodbold.

Lørdag tabte begge klubber i den bedste tyske række, og de indtager henholdsvis sidste- og næstsidstepladsen.

FC Köln havde danske Frederik Sørensen med i hele kampen, da det blev til et 1-2-nederlag ude til Hertha Berlin.

Leonardo Bittencourt bragte Köln foran efter en halv times spil, men tidligt i anden halvleg scorede hjemmeholdets Davie Selke to gange inden for få minutter.

Köln er sidst med 21 point for 30 kampe.

Med fire kampe tilbage har klubben seks point op til Mainz, der er tredjesidst. Denne placering giver adgang til playoffkampe mod nummer tre fra den næstbedste række om en plads i Bundesligaen i næste sæson.

Mainz har endda spillet en kamp færre end FC Köln.

Også HSV er i store problemer.

Efter lørdagens 0-2-nederlag ude til Hoffenheim har HSV 22 point og er placeret på næstsidstepladsen, der udløser direkte nedrykning. Også HSV mangler at spille fire kampe.

Bayer Leverkusen vandt 4-1 hjemme over Eintracht Frankfurt og tog et stort skridt mod at spille Champions League i næste sæson.

Leverkusen er nummer fire med 51 point. De fire bedste hold fra Bundesligaen får en plads i Champions League.

Jacob Bruun Larsen sad på bænken i hele kampen, da Stuttgart hjemme spillede 1-1 mod Hannover 96.

/ritzau/