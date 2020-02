Arbejdernes Landsbank har fungeret som hovedsponsor i Brøndby siden 2017, men ved udgangen af 2020 er det slut.

Banken har allerede informeret Brøndby om, at de ikke længere ønsker at stå på maven af klubbens spillertrøjer.

Til gengæld fortæller kilder til B.T., at banken ønsker at sende sponsorkroner i retning af en af Brøndbys værste konkurrenter, nemlig FC Midtjylland.

Dialogen mellem FC Midtjylland og den store bank bekræfter Jacob Jørgensen, der er kommerciel direktør hos Superligaens førerhold:

Jacob Jørgensen byder gerne Arbejdernes Landsbank velkommen som sponsor i FC Midtjylland. Foto: Henning Bagger Vis mere Jacob Jørgensen byder gerne Arbejdernes Landsbank velkommen som sponsor i FC Midtjylland. Foto: Henning Bagger

»Jeg kan bekræfte, at vi er i dialog med Arbejdernes Landsbank, og at vi gerne byder dem velkommen i FC Midtjylland i fremtiden.«

Jacob Jørgensen understreger, at bruddet med Brøndby og dialogen med FC Midtjylland ikke har noget med hinanden at gøre.

Arbejdernes Landsbank har været en del af Brøndby siden 2014, og de vil forsætte i en mindre rolle i fremtiden.

Det siger branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank Peter Froulund i podcasten 'BrøndbyLyd', hvor han ligeledes påpeger nogle mangler på Vestegnen:

»Brøndby IF skal fokusere på, hvad der skaber værdi for partneren, mens der er nogle felter, hvor de skal tage sig sammen. Det gælder eksempelvis på den digitale front, hvor de er langt bagud i forhold til andre klubber.«

Mens Brøndby må se langt efter pengene fra Arbejdernes Landsbank, kan man måske i FC Midtjylland se frem til et samarbejde med banken.

»Samarbejdet mellem Arbejdernes Landsbank og FC Midtjylland ville være naturligt, men det er os, som vil dem noget, så vi må se, om de kommer med et tilbud,« slutter Jacob Jørgensen overfor B.T.

Peter Froulund mener ikke, at Arbejdernes Landsbank kommer tilbage som hovedsponsor i Brøndby IF. Dertil mangler for meget.

Arbejdernes Landsbank har været på maven af Brøndby-spillerne siden 2017. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Arbejdernes Landsbank har været på maven af Brøndby-spillerne siden 2017. Foto: Liselotte Sabroe

Han understreger dog i 'BrøndbyLyd', at han synes, at matchet mellem banken og Brøndby er noget nær perfekt.

Men lige på nuværende tidspunkt skaber puslespillet i Brøndby ikke det billede, som Arbejdernes Landsskab ønsker.

Ifølge Peter Froulund er Brøndby IF det næstdyreste hovedsponsorat i Superligaen - kun overgået af lokalrivalerne fra FC København.

Og det er til trods for, at FC Midtjylland har vundet to mesterskaber de seneste seks år, mens Brøndbys seneste mesterskab er tilbage i 2005.