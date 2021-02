Liverpool har skrevet under på en aftale med 25-årige Ben Davies på transfervinduets sidste dag, men Liverpool-fansene har allerede været efter nyindkøbet.

Midterforsvareren kommer til klubben fra Championship-holdet Preston, men har inden sit skifte måttet slette et kontroversielt tweet, der er rettet mod beboerne i Liverpool. Det skriver Daily Star.

»Ingen kan lide 'scouser'. Ikke engang ‘scousere' kan lide 'scousere’,« stod der i det nu slettede tweet.

‘Scouser’ er øgenavn til folk fra Liverpool-området, og Ben Davies så sig derfor nødsaget til at få tweetet ud af verden, hvis han skulle have mulighed for at blive taget godt imod i sin nye klub.

Det nu slettede tweet fra Ben Davies. Vis mere Det nu slettede tweet fra Ben Davies.

Premier League-mestrene blev enige med Preston om en pris på to millioner pund – svarende til lige i underkanten af 17 millioner danske kroner – for forsvarsspilleren.

Liverpool-træner Jürgen Klopp følte sig nødsaget til at hente midterforsvaren efter skader til både Joel Matip og Fabinho i slutningen af forrige uge.

Jürgen Klopp var i forvejen uden sit foretrukne makkerpar i midterforsvaret, Virgil van Dijk og Joe Gomez, der begge er ude med alvorlige knæskader.

Derfor så Liverpool-manageren sig nødsaget til at handle, men har altså nu fundet en spiller, der er i bad standing blandt mesterholdets fans lige fra starten af.

Nu er det op til den engelske midterforsvar at bevise sig på banen over for sine nye fans.