AC Horsens og træner Bo Henriksen kan lørdag sikre sig en ny sæson i Superligaen hjemme mod Randers FC.

Med uafgjort eller sejr over Randers FC lørdag eftermiddag vil AC Horsens være sikker på endnu en sæson i Superligaen.

Det går Horsens-træner Bo Henriksen efter at få på plads, og dernæst vil han stile efter førstepladsen i nedrykningsgruppe 2.

- Det vil være fantastisk for alle i og omkring AC Horsens, hvis vi sikrer endnu en sæson i Superligaen, og det går vi selvfølgelig benhårdt efter at få afgjort allerede lørdag.

- Vi er også så ambitiøse, at vi sætter os nye mål, hvis det lykkes, og vi vil rigtig gerne slutte på førstepladsen i gruppen, siger Bo Henriksen til klubbens hjemmeside.

Randers, som er sikret endnu en sæson i Superligaen, fører gruppen med 38 point efter 28 kampe. Horsens har to point færre inden sæsonens sidste fire kampe.

Nummer et i gruppen har mulighed for at spille om en billet til europæisk fodbold i næste sæson.

Horsens har spillet fem kampe i juni efter en flere måneder lang coronapause, og det kan efterhånden mærkes i truppen.

- Jeg må bare tage hatten af for spillerne, der klør på uden at klynke, og de er i den grad trådt i karakter i den her periode.

- Vi skal selvfølgelig gøre alt for at få noget friskhed i benene og forberede os taktisk, så vi står godt rustet til kampen mod Randers, siger Bo Henriksen.

- Vi ved, det er et solidt fodboldhold, vi skal møde, men det er også et fodboldhold, vi kan og skal matche, siger han.

Der er åbnet op for, at kampen i Horsens skal spilles foran flere end 500 tilskuere.

Horsens er et af tre steder, der er med i et testforsøg, som går ud på at få flere mennesker på stadion.

- Det er da fantastisk, at vi er en del af det her, for vi vil rigtig gerne spille foran flere tilskuere, selv om vi har klaret os fint igennem de her kampe, hvor der ikke har været tilskuere på tribunerne.

- Det giver bare noget ekstra til os alle sammen, når der er en fed stemning, og vi glæder os, siger Bo Henriksen.

Horsens tager imod Randers lørdag klokken 13. Søndag skal Esbjerg hjemme møde Hobro i gruppens anden kamp.

/ritzau/