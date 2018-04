Horsens. AC Horsens tabte fredag aften med 2-3 til FC København på hjemmebane og er dermed oppe på 11 kampe i træk uden en sejr i Superligaen.

Horsens-træner Bo Henriksen kigger efter nederlaget indad og erkender, at Horsens i øjeblikket lukker for mange mål ind efter dødbolde.

- I øjeblikket må vi bare erkende, at vi er det dårligste hold i Superligaen på dødbolde, siger Bo Henriksen.

Bo Henriksen kalder det dog samtidig "et mirakel", at Horsens ikke scorede flere mål, end det var tilfældet mod FCK.

- Det er jo et mirakel, at vi ikke scorer tre mål yderligere i dag (fredag, red.). FCK havde dog en rigtig god mand mellem stængerne, som blandt andet tog et straffespark, og så er det svært.

Horsens-spilleren Alexander Ludwig erkender, at det i øjeblikket ikke ser så godt ud på papiret, men hæfter sig ved de gode præstationer i Alka Superligaens grundspil.

- Jeg synes ikke, at man skal glemme de første 26 runder, bare fordi vi ikke vinder nogen kampe i øjeblikket, siger Ludwig.

Ifølge Ludwig skyldes præstationerne i øjeblikket manglende skarphed i specielt forsvaret.

- Vi skal score flere mål i kampen mod FCK, men vi skal også lade være med at lukke tre mål ind. Det er også en del af forklaringen.

- Generelt lukker vi alt for mange mål ind, for vi scorer jo i stort set hver kamp.

Ludwig mener dog, at der skal der strammes op over hele linjen.

- Vi mangler lidt koncentration og lidt hjerte i returløbene, og der kan vi alle sammen blive bedre. Og det er dét, som FCK straffer os på.

- Vi ser hver kamp som en finale og gør alt for at vinde. Mod FCK gav vi alt og lagde hele vores hjerte i præstationen, siger Alexander Ludwig.

/ritzau/