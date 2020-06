AC Horsens vandt søndag med 3-0 ude over Randers FC og lagde sig dermed i spidsen af nedrykningsspillets pulje 2 i Superligaen.

Dermed har Horsens potentielt udsigt til en nemmere vej til de playoffkampe om en plads i europæisk fodbold, som holdet kan komme til at spille om senere på sæsonen.

I det nuværende format med en playoffkamp om en Europa-plads er det endnu aldrig lykkes holdet fra nedrykningsspillet, som møder nummer tre eller fire fra mesterskabsspillet, at vinde, men det vil Horsens-træner Bo Henriksen lave om på.

- Selvfølgelig skal vi da gå efter Europa. Der er ingen fra nedrykningsspillene, som har formået at vinde disse playoffkampe i de fire år, de har fundet sted, så det ville da være skægt at gøre, siger Henriksen.

- Vi skal forsøge at vinde så mange kampe som muligt, og vi bliver svære at slå, hvis vi fortsætter med at turde at spille, som vi gjorde i dele af denne kamp.

At Horsens rykker forbi Randers i tabellen med søndagens sejr betyder ikke kun noget for de kommende playoffkampe, men giver også en økonomisk indsprøjtning til Horsens klubkasse.

Der udbetales således en ekstra million i de såkaldte tv-penge, da Horsens strøg forbi Randers, og det betyder en masse for klubben.

- En million for os er måske som 15 millioner for FC København. Det er sindssygt mange penge for en klub af vores størrelse, og det gør det nemmere for alle i klubben, siger Bo Henriksen.

Randers-træner Thomas Thomasberg var skuffet over nederlaget og mener ikke, at resultatet var retvisende.

- Resultatet var brutalt og afspejler ikke kampens udvikling. Horsens havde ikke noget som helst fra deres første scoring i det 22. minut frem til scoringen til 2-0 i det 83. minut, så det er hårdt at se på resultatet nu.

- Førstepladsen betyder meget for os, så nu skal vi gøre tingene ordentligt selv i de sidste par kampe, siger Thomasberg.

Horsens har med to runder tilbage et enkelt point ned til Randers.

