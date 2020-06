Horsens har mistet billetten til pokalfinalen, men det påvirker ifølge træner Bo Henriksen ikke truppen.

Horsens førte 1-0 tidligt i lørdagens superligakamp på udebane mod Hobro. Men kort efter udlignede Hobro til kampens slutresultat 1-1.

Horsensspillerne virkede trætte til sidst, og klubben var også så sent som i onsdags ude i en pokalsemifinale mod Sønderjyske, hvor man trods en 1-0-føring tabte 1-2.

Men ifølge cheftræner Bo Henriksen var det ikke skuffelsen fra i onsdags, der påvirkede Horsens-spillerne. Han påpeger, at sæsonen hele tiden har handlet om overlevelse i Superligaen frem for alt.

- Jeg tror ikke, at pokalsemifinalen har haft en indflydelse på spillernes mentale tilstand. Vi har spillet for noget andet i sæsonen.

- Havde nogen på forhånd havde sagt, at vi havde et 11 points forspring til nedrykningspladserne og en pokalsemifinale, så ville jeg løbe 400 gange nøgen rundt om stadion for, at det kunne blive en realitet, siger Henriksen.

Horsens havde muligheden for at tage et stort skridt mod overlevelse mod Hobro, da holdet med en sejr ville have et forspring på 14 point med kun fem runder tilbage i Superligaens nedrykningspulje 2.

Alligevel var det en større lettelse for Henriksen, at holdet bevarede forspringet på 11 point fremfor skuffelsen over at have smidt en føring.

- Vi er jo glade for, at vi kunne holde et 11 points forspring ned til Hobro. Det var i sidste ende det, som kampen drejede sig om for os, selv om 14 point måske havde betydet mere sikkerhed matematisk.

- Nu skal vi jo bare gøre det færdigt i de næste runder, så vi er sikre på overlevelse, siger Henriksen.

Forsvarsprofilen Alexander Ludwig kalder selvfølgelig pokalexiten for en skuffelse.

- Der er selvfølgelig nok ikke så mange af os spillere, der har stået med en følelse af at have det ene ben i en pokalfinale før, så det var en tung fornemmelse.

- Men det er en ligeså stor bedrift at blive i Superligaen for fjerde sæson i træk, som en pokalfinale ville være, siger Ludwig.

Horsens er nu á point med Randers på førstepladsen i nedrykningspulje 2, hvor holdet allerede tirsdag møder Esbjerg på hjemmebane.

