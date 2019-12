Horsens-træner Bo Henriksen har ikke lagt sig fast på en førstemålmand. Kampen er helt åben, siger han.

Horsens-målmanden Matej Delac er fortsat mellem stængerne for AC Horsens på trods af, at Michael Lansing, som har været førstemålmand det meste af sæsonen, er tilbage efter karantæne.

Matej Delac har fået spilletid i de sidste fem superligakampe, og i søndagens 2-1-sejr over OB stod den kroatiske målmand en fin kamp.

Selv om det ser ud til, at Matej Delac har erobret målmandsposten, så melder Horsens-træner Bo Henriksen, at alt er åbent.

- Det er fortsat helt åbent på målmandsposten.

- Når vi har to gode målmænd, så er det dagsformen, der afgør det. Og i og med, at Matej Delac lavede en fantastisk redning mod Silkeborg, så har han fået noget energi og noget tro på sig selv, siger Bo Henriksen.

Den kroatiske målmand har tidligere meldt ud, at det ikke har været sjovt at se til fra bænken, men Bo Henriksen mener, at målmandens fortid har spillet ind i forhold til hans håndtering af situationen.

- Han har været i Chelsea i 10 år, og når man har været det, så har man fået mange gok i nøden. Det giver en mental ballast, som gør, at man kan rejse sig, lige meget hvilke udfordringer du møder som menneske, siger Bo Henriksen.

Hovedpersonen, som blev lejet ud adskillige gange i sin tid i Chelsea, er enig med sin træner.

- Chelsea-tiden har helt sikkert hjulpet mig. Jeg kan huske mit første udlån i Vitesse Arnhem i Holland, hvor jeg var på bænken. Jeg var meget nervøs, fordi jeg følte, at jeg skulle være nummer ét.

- Men efter alle de udlån, jeg har været igennem, så ved jeg, hvordan jeg skal håndtere det, hvis jeg ikke er nummer ét, siger Matej Delac.

På trods af at Matej Delac synes at have overhalet Michael Lansing i køen, så er der ingen problemer mellem de to, hvis man spørger kroaten.

- Jeg har et godt forhold til Michael Lansing, og han støtter mig, selv om han i øjeblikket ser ud til at være andetvalget.

