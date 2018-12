Træner Bo Henriksen er godt tilfreds med sit holds præstationer i efteråret trods søndagens nederlag til FCM.

AC Horsens sluttede søndag eftermiddag efteråret med et nederlag på hjemmebane til FC Midtjylland, da Bo Henriksens tropper tabte med 1-3.

Alligevel er Horsens-træneren tilfreds med holdets efterår, som har budt på 27 point i 20 kampe.

- Med mine egne ord er det verdensklasse.

- I betragtning af alle de spillere, som vi solgte op til sæsonen, er vi stolte af det, som vi har præsteret i efteråret, siger Bo Henriksen.

Inden sæsonen begyndte, havde den karismatiske træner ikke turde håbe på, at de første 20 kampe skulle byde på så flot en pointhøst.

- Hvis jeg havde fået smidt 27 point i hovedet efter 20 kampe inden sæsonen, havde jeg banket folk oveni hovedet og sagt, at de skulle tænke sig om, siger han.

Til trods for et godkendt efterår lykkedes det ikke AC Horsens at få skovlen under FCM, og det nagede Bo Henriksen en smule.

- Vi ville gerne have slået FCM. Så havde vi slået alle de hold, som kom i top-6 sidste år, siger træneren.

Horsens har ikke slået midtjyderne i Superligaen siden 2012. De indbyrdes opgør har budt på ti nederlag og en enkelt uafgjort kamp. Derfor erkendte Bo Henriksen også, at FCM ganske enkelt bare er dygtige.

- Det er et dygtigt fodboldhold. Vi må erkende, at vi ikke har været dygtige nok til at forsvare os mod dem. De har nogle fremragende spillere. Det er meget simpelt, siger Bo Henriksen.

Horsens-anfører Mathias Nielsen er enig i styrken hos FCM.

- De læser os generelt godt. Det er lidt den samme sang, hver gang vi møder dem. Vi er godt med de fleste gange, men de straffer os på omstillinger, siger anføreren.

Horsens indleder forårssæsonen på udebane mod Hobro IK i den anden weekend i februar.

/ritzau/