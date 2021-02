Med 0-0 mod OB hentede Jens Berthel Askou i fjerde forsøg sit første point som cheftræner i AC Horsens.

Superligaens bundprop fra AC Horsens spillede søndag uafgjort hjemme mod top-6-aspiranterne fra OB.

Med 0-0 hentede Jens Berthel Askou i fjerde forsøg sit første point som cheftræner i Horsens.

- Hvis man kigger på hele kampen, havde vi fortjent mere.

- Vi brændte mere igennem, end OB gjorde, da det spidsede til i slutningen af kampen.

- Det havde ikke være ufortjent, hvis vi havde vundet 1-0, siger Jens Berthel Askou.

Han mener, at bundholdet tog flere skridt i den rigtige retning.

- Det var første gang i sæsonen, at vi holdt nullet, og det giver en tro på os selv.

- Vi forsøgte at få sejren, og i dag var det stolpen og nogle gode redninger, der holdt os fra at score, siger Horsens-træneren.

I OB-lejren er fynboernes cheftræner, Jakob Michelsen, ikke helt enig i præmissen om, at Horsens fortjente mere.

Han mener, at resultatet var rimeligt, da ingen af holdene skabte de helt store målchancer.

- Jeg tror begge hold kunne have spillet til juleaften 2024 uden at score.

- Vi er selvfølgelig skuffede over at spille uafgjort, for vi tog til Horsens for at få de tre point, siger Jakob Michelsen.

OB-træneren anerkender i samme ombæring hjemmeholdets indsats, og han roser især Horsens' defensive indsats.

- Vi prøvede at spille hurtigt, men vi var ikke i stand til at bryde Horsens' forsvar ned.

- Vi spillede ikke hurtigt nok mod et hårdtarbejdende og godt forsvarende Horsens-hold, der ikke gav meget væk, siger OB-træneren.

Med søndagens 0-0-kamp rykker OB forbi AaB og indtager syvendepladsen efter 17 runder med tre point op til Sønderjyske.

Horsens rykker også væk fra sidstepladsen og bytter plads med Lyngby, men her har Lyngby dog en kamp i hånden.

/ritzau/